울버그, UFC 라이트헤비급 챔피언 등극… 무릎 다치고도 1R KO승

사진=UFC 제공

카를로스 울버그(뉴질랜드)가 UFC 라이트헤비급(93㎏) 새 왕좌에 올랐다.

울버그는 지난 12일 미국 플로리다주 마이애미 카세야 센터에서 열린 ‘UFC 327: 프로하스카 vs 울버그’ 메인 이벤트에서 전 챔피언이자 현 랭킹 2위인 유리 프로하스카(체코)에게 1라운드 3분45초 만에 왼손 훅에 이은 그라운드 펀치 연타로 KO승을 거뒀다.

이로써 울버그는 알렉스 페레이라(브라질)가 헤비급(120.2㎏)에 도전하기 위해 반납한 UFC 라이트헤비급 타이틀을 차지했다. 패색이 짙은 가운데 역전 KO가 터졌다. 울버그는 프로하스카의 공격을 피하며 왼손 체크훅으로 반격하려다가 오른다리를 삐끗했다. 이후 울버그는 다리를 절뚝이기 시작했다.

프로하스카는 울버그의 앞다리인 왼다리에 킥을 차면서 승기를 잡아 갔다. 하지만 중심을 잡지 못하고 흔들리는 울버그를 가드를 내린 채 압박하다 왼손 체크훅을 맞고 쓰러졌다. 울버그가 바로 따라 들어가서 펀치 연타를 날렸고 프로하스카는 의식을 잃었다.

울버그는 승자 인터뷰에서 “무릎이 나갔지만 결코 끝났다고 생각하지 않았다”며 “내게 필요한 건 오직 단 한방이란 걸 알았고, 결국 그 한방을 맞혔다”고 경기를 돌아봤다. 이어 “무릎 문제를 해결해야겠지만, 이제 난 챔피언이다”이라고 기뻐했다. 울버그는 “경기 전부터 모든 게 변할 것이라고 말했다”며 “이제 내가 라이트헤비급의 왕”이라고 선포했다.

사진=UFC 제공

패자 프로하스카는 무릎을 다친 울버그를 보고 동정심을 가진 게 패배의 빌미가 됐다고 아쉬워했다. 그는 “(무릎을 다친) 울버그를 보고 안타까움을 느끼고 동정심이 들었다”며 “승리가 손 안에 있었는데 그가 부상 입은 걸 보고 승리를 놓쳐버렸다”고 한탄했다. 그러면서도 “인생이란 그런 것이다. 배우고 더 나아지겠다”고 다짐했다

울버그는 경기 후 기자회견에서 프로하스카가 자신의 부상을 철저히 이용하지 않은 데 대해 “그가 실수를 저질렀다”며 “(나였다면) 결코 그렇게 하지 않았을 것”이라고 평했다. 그는 “타이틀을 얻기 위해 옥타곤에 올라갔으면 승리하기 위해 무슨 일이든 해야 한다”고 강조했다.

다음 상대에 대해서는 “타이틀 도전자 후보가 누가 있을지 모르겠다”며 “다음 상대는 매치메이커에게 맡겨두고 체육관에 돌아가서 무엇이 될지 모르겠지만 다음을 준비하겠다”고 답했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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