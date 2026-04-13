태민, 美 코첼라 무대 압도…K-팝 남자 솔로 최초 입성

태민 코첼라 공연 현장 모습. 갤럭시코퍼레이션 제공

가수 태민이 미국 최대 음악 축제 ‘코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌’ 무대를 뜨겁게 달구며 K-팝 남성 솔로 아티스트로서 새로운 이정표를 세웠다.

13일 소속사 갤럭시코퍼레이션에 따르면 태민은 11일(현지시각) 미국 캘리포니아주 인디오의 모하비(Mojave) 스테이지에 올라 약 50분간 단독 공연을 펼쳤다. 한국 남성 솔로 가수가 코첼라 공식 라인업에 이름을 올리고 단독 무대를 꾸민 것은 이번이 처음이다.

이날 공연의 압권은 스피어(Sphere)를 활용한 상징적인 오프닝이었다. 거대한 알의 형상을 한 스피어를 깨고 나오는 연출로 시작된 첫 번째 섹션은 타인에 의해 강제된 고난과 원죄에서 벗어나는 ‘자기해방’의 메시지를 시각화하며 관객들을 압도했다. 태민은 이 섹션에서 ‘Sexy In The Air’를 시작으로 ‘WANT’, 그리고 신곡 ‘Permission’과 ‘PARASITE’를 연달아 선보이며 무대 뒤 스피어와 완벽한 조화를 이룬 서사를 완성했다.

특히 영어 곡인 신곡 PARASITE는 현대 사회의 ‘혐오’에 대한 화두를 던져 깊은 인상을 남겼다. 프로젝트 빔을 활용해 번안된 가사와 인용 문구들을 한국어로 번역하여 무대 위로 쏘아 올린 연출이 돋보였다. 태민과 댄서들의 몸 위로 한글이 물 흐르듯 흘러내리는 감각적인 비주얼은 언어의 장벽을 넘어 곡의 본질적인 메시지를 효과적으로 전달했다.

태민 코첼라 공연 현장 모습. 갤럭시코퍼레이션 제공

공연 중반부에는 태민의 시그니처 무대인 ‘MOVE’와 ‘Guilty’, ‘Heaven’을 배치해 특유의 치명적인 춤선으로 무대를 장악했다. 이어 다시 한번 파격적인 신곡 ‘Frankenstein’으로 스테이지를 선사한 뒤, ‘Advice’와 ‘IDEA’를 통해 폭발적인 에너지를 발산했다. 후반부에는 ‘Let Me Be The One’, ‘Sober’, ‘1004(Oct 4th)’를 연이어 선보이며 총 6곡의 신곡을 코첼라에서 최초 발표했다.

현장의 열기는 뜨거웠다. 모하비 스테이지는 수만 명의 팬들로 인산인해를 이뤘으며, 관객들은 한국어 가사를 따라 부르는 떼창으로 태민의 글로벌 영향력을 실감케 했다.

태민은 “코첼라 무대에 서는 이 순간을 오랫동안 기다려왔다”며 “이렇게 많은 분과 이 시간을 함께 나눌 수 있어서 정말 행복하고, 앞으로도 더 좋은 무대와 음악으로 보답하겠다”고 소감을 전했다. 이어 “이 순간을 오래도록 간직할 것이며, 여러분에게도 좋은 추억이 되길 바란다”라고 덧붙였다.

이번 무대는 태민이 소속사를 옮긴 후 선보인 첫 번째 메이저 글로벌 행보라는 점에서 의미를 더한다. 갤럭시코퍼레이션의 테크 역량과 태민의 예술성이 결합해 단순한 공연을 넘어선 하나의 작품을 만들어냈다는 평가를 이끌었다.

한편 성공적으로 첫 주 공연을 마친 태민은 오는 18일(현지시각) 코첼라의 두 번째 무대에 올라 다시 한번 글로벌 팬들을 만난다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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