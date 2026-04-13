“동물병원 의료용품 대란 막는다”… 농식품부, 수급상황 점검

정부가 중동 사태에 따른 동물병원 의료용품 대란을 막기 위해 수급상황을 점검했다. 게티이미지뱅크

미국·이스라엘과 이란의 전쟁에 따른 중동 사태로 동물병원까지 영향을 받고 있는 가운데 정부가 동물병원 의료용품 대란을 막기 위해 수급상황을 점검했다.

농림축산식품부는 13일 서울 럭키컨퍼런스에서 식품의약품안전처, 대한수의사회, 한국동물병원협회, 한국동물약품협회, 한국동물의약품판매협회, 한국의료기기유통협회 등 반려동물용 의료제품 수급 관련 관계기관과 간담회를 가졌다고 밝혔다.

김정욱 농식품부 농산업혁신정책실장 주재로 열린 이번 간담회는 중동전쟁에 따른 반려동물용 의료제품 수급 동향을 점검하고, 관계기관 애로사항을 파악하는 등 피해를 최소화하기 위한 대응 방안을 논의하는 자리였다.

중동 사태의 영향으로 나프타 수급이 어려워지면서 수액팩, 일회용 주사기, 수술용 장갑, 약품 포장지 등 나프타를 원료로 한 합성수지 기반 인체용 의료용품의 공급 차질이 우려되고 있다. 주사기(1‧3cc), 수액, 수액연결줄처럼 인체 및 동물 겸용으로 사용되는 의료용품도 있다. 동물용 질병진단키트, 검사시약, 대동물 연속주사기 등도 나프타 기반의 의료용품이다.

최근 일부 동물병원에서 의료용품의 수급 차질에 대한 우려의 목소리가 나오는 상황. 이에 농식품부는 대한수의사회와 함께 동물병원에서 부족한 의료제품 및 재고량 등을 모니터링하고 있으며, 지난 7일부터는 의료제품 수급이 어려운 동물병원에 대한 현황 파악 신고창구를 개설해 운영 중이다.

금번 회의에서는 인체용 의료제품 공급‧관리 주관인 식품의약품안전처와 의료기기유통협회 등도 참여해 상황을 공유했다.

김정욱 실장은 “동물병원 진료 차질을 우려하는 반려동물 양육자의 불안을 해소하기 위해 관계기관 및 부처와 긴밀히 협력하겠다”고 말했다. 동시에 동물병원협회, 대한수의사회에는 “각 동물병원이나 수의사 차원에서도 의료제품의 불필요한 재고 비축 등은 자제해 줄 것을 요청드린다”고 당부했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

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