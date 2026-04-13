숙박·식비 쓴 만큼 돌려받는다… ‘반값 여행’ 사전 신청 서두르세요

물가 부담에 여행 한 번 떠나기도 망설여지는 요즘, 여행경비의 절반을 지역사랑상품권으로 돌려주는 ‘반값 여행’ 사업이 관심을 모으고 있다.

문화체육관광부는 한국관광공사, 16개 지방정부와 농어촌 인구감소지역 여행경비의 절반을 지역사랑상품권으로 환급해 주는 ‘지역사랑 휴가지원(이하 반값 여행)’ 사업을 추진하고 있다. 이는 4월부터 참가자 신청을 받고 있다.

이번에 참가하는 지역은 ▲강원(평창군, 영월군, 횡성군) ▲충북(제천시) ▲전북(고창군) ▲전남(강진군, 영광군, 해남군, 고흥군, 완도군, 영암군) ▲경남(밀양시, 하동군, 합천군, 거창군, 남해군) 등이다.

반값 여행 사업은 농어촌 인구감소지역의 관광 활성화를 통해 지역 인구소멸에 대응하기 위해 올해 처음 시행하는 제도다. 여행경비의 50%를 모바일 지역사랑 상품권으로 환급, 지역으로의 재방문을 유도한다. 환급액은 개인 최대 10만원이다. 2인 이상 단체의 경우 최대 20만 원을 환급받을 수 있다.

가장 먼저 사업을 개시한 남해군을 비롯해 밀양시, 하동군, 합천군, 고흥군, 영암군, 영광군 등 7곳은 4월분, 영월군은 4~5월분 신청이 조기에 마감됐다. 제천시는 올해분 신청이 모두 마감되는 등 많은 국민에게 큰 호응을 받고 있다. 제천시를 제외한 8곳은 5~6월분 신청 재개를 준비하고 있다.

13일부터 고창군, 거창군, 완도군 등 3개 지역도 사전 신청 접수를 시작한다. 이후 ▲해남군(4월 30일) ▲평창군(5월 1일) ▲횡성군(5월 20일) 순으로 사업을 개시할 예정이다. 강진군은 현재 지방정부 예산으로 사업을 진행하고 있다. 6월부터는 국비 사업으로 전환해 추진한다.

지역마다 지원 대상자, 신청 방법, 증빙 방법, 환급된 상품권의 사용 방법 등 세부 사항이 조금씩 다른 만큼 신청자는 반드시 해당 지역별 누리집을 통해 관련 내용을 확인해야 한다. 신청할 수 있는 지역과 지역별 신청사이트는 관광공사가 운영하는 누리집 ‘대한민국 구석구석’에서 안내받을 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]