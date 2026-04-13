‘불꽃야구2’ 더 독해졌다…“과거 기록·이름·영광 중요치 않아”

새단장을 완료한 불꽃 파이터즈가 더 독해진 모습으로 돌아온다.

지난 12일 ‘불꽃야구2’ 측은 공식 SNS 채널을 통해 예고 영상을 공개했다.

공개된 영상은 지원자로 그라운드에 등장한 박용택의 모습으로 시작된다. 긴장한 기색으로 자기소개를 마친 그는 곧바로 타격에 나서며 불꽃 파이터즈 합류를 향한 의지를 드러냈다. 이어 정의윤, 정근우, 이택근, 정성훈, 김재호 등은 프로 시절 유니폼을 입고 전력 질주해 눈길을 끌었다. 전 선수단 공개 모집을 통해 팀을 전면 재편하겠다고 밝힌 불꽃야구2의 기조는 베테랑 선수들까지 긴장감 속으로 몰아넣었다.

여기에 “과거의 기록도, 이름도, 영광도 중요하지 않다”는 장시원 단장의 단호한 메시지가 더해지며 환골탈태를 예고한 불꽃 파이터즈의 변화에 기대가 쏠렸다. 실력만으로 옥석을 가려내겠다는 불꽃야구2 측의 뚝심에 응답하듯 145.6km/h의 강속구를 던지는 투수 지원자부터 안정적인 수비와 날카로운 타격을 선보이는 선수들까지 대거 등장해 시선을 사로잡았다.

현장에서는 “볼이 살벌하다”, “집중해라, 아직 뽑힌 거 아니다” 등 긴장감 넘치는 목소리가 오가며 분위기를 더욱 고조시켰다. 야구에 대한 갈망으로 가득 찬 지원자들의 열정과 땀방울은 보는 이들에게 짜릿한 긴장감을 선사하며 첫 방송에 대한 기대를 높였다.

영상 말미 “뭔가 보여줘야 될 거 아니야!”라는 이대호의 외침과 함께 펼쳐진 자체 청백전에서는 팽팽한 공방전이 이어지며 압박감을 더했다. 나아가 지원자들을 매서운 눈빛으로 지켜보는 김성근 감독의 모습이 맞물리며 본 방송에 대한 기대감을 한층 끌어올렸다.

불꽃 파이터즈의 첫걸음은 오는 5월 4일 스튜디오C1 공식 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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