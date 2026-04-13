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[SW포토] 현대건설 양효진, 신기록상 수상

입력 : 2026-04-13 16:21:15 수정 : 2026-04-13 16:21:15

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프로배구 현대건설의 양효진이 13일 광진구 워커힐호텔 비스타홀에서 열린 &#39;진에어 2025~2026 V-리그 시상식&#39;에서 신기록상을 수상한 뒤 대한항공 한선수로부터 꽃다발을 받고 있다. 2026.04.13. 김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com
프로배구 현대건설의 양효진이 13일 광진구 워커힐호텔 비스타홀에서 열린 '진에어 2025~2026 V-리그 시상식'에서 신기록상을 수상한 뒤 대한항공 한선수로부터 꽃다발을 받고 있다. 2026.04.13. 김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

프로배구 현대건설의 양효진이 13일 광진구 워커힐호텔 비스타홀에서 열린 '진에어 2025~2026 V-리그 시상식'에서 신기록상을 수상한 뒤 대한항공 한선수로부터 꽃다발을 받고 있다. 2026.04.13.

김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

 



김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

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