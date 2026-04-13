“대중 정서 몰라도 너무 몰라”…정석희 칼럼니스트, 이휘재 복귀에 일침

정석희 TV 칼럼니스트가 이휘재의 방송 활동 재기에 대해 말하고 있다. = 유튜브 채널 ‘정석희 테레비평’ 영상 캡처

방송인 이휘재의 복귀를 두고 TV 칼럼니스트 정석희가 방송 제작진을 향해 서늘한 일침을 가했다.

지난 8일 유튜브 채널 ‘정석희 테레비평’에는 ‘너희가 아무리 떠들어도 결정은 우리가 한다? 시청자를 향한 도발인가요’라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 정 칼럼니스트는 최근 KBS 2TV ‘불후의 명곡’에 출연한 이휘재의 행보를 두고 “대중의 정서를 몰라도 너무 모른, 서로에게 상처만 남긴 패착이자 악수”라며 “시청자의 눈높이를 맞추지 못했다”고 제작진의 태도를 지적했다.

특히 정 칼럼니스트는 방송 중 김준현의 권유로 이휘재가 진행석에 앉았던 장면을 언급하며 “이는 김준현 씨의 돌발 행동이 아니라 제작진의 명백한 의지”라고 꼬집었다. 이휘재가 ‘제작진의 격려로 출연을 결심했다’고 발언한 것에 대해서도 “재기가 쉽지 않으리라 보았기에 답을 아껴왔지만, 이번 방송은 도가 지나쳤다”고 말했다.

비평의 화살은 이휘재의 ‘구시대적 진행 방식’으로도 향했다. 정 칼럼니스트는 그가 방송계를 떠나기 직전 보여준 태도를 복기하며 “여전히 깐족거리며 남을 깎아내리고 험담하는 방식에 머물러 있다. 타인에 대한 배려가 한참 부족하다”고 분석했다. 그러면서 2020년 ‘연중라이브’ 출연 당시 조우종·정다운 부부에게 보인 무례한 태도와 이로 인해 발생한 ‘화면 조정’ 사태를 재소환했다. 유재석, 전현무 등 끊임없이 세상의 변화를 읽으려 노력하는 진행자들과 대조를 이룬다고도 일갈했다.

영상을 본 일부 누리꾼은 공감했다. 댓글에는 “범죄를 저지른 것도 아닌데 이토록 비호감이 된 것은 결국 시대의 흐름을 타지 못한 도태”, “연예인이 차고 넘치는데 굳이 구시대적 진행자를 고집할 이유가 없다”는 등 글이 달렸다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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