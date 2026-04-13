유선호, 허리 부상으로 ‘1박2일’ 녹화 불참…“살짝삐끗”

허리 통증으로 예능 프로그램 1박 2일 시즌4(KBS2) 녹화에 참여하지 못한 배우 유선호가 직접 건강 상태를 전했다.

유선호는 13일 자신의 소셜미디어를 통해 “걱정해주시는 분들 감사하고 죄송하다”며 “크게 다친 건 아니고 살짝 삐끗했다. 지금은 괜찮다”라고 밝혔다. 이어 “오늘도 좋은 하루 보내시라”고 덧붙였다.

유선호는 허리 통증으로 인해 최즌 1박 2일 시즌4 녹화에 불참했으며, 이에 따라 지난 12일 방송에는 코미디언 강재준이 대신 출연했다.

방송에서 제작진은 “유선호가 뮤지컬 연습 도중 허리를 다쳤다”고 설명했다.

한편 유선호는 Mnet 프로듀스 101 시즌2를 통해 이름을 알렸다. 이후 드라마 복수가 돌아왔다, 슈룹, 열녀박씨 계약결혼뎐, 노무사 노무진 등에 출연하며 배우로서 입지를 다졌다. 현재는 1박 2일 시즌4 막내 멤버로 활약 중이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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