방탄소년단, 데뷔 13주년 당일 부산 뜬다…3년8개월만 방문

그룹 방탄소년단(BTS)이 데뷔 13주년(6월13일)을 부산에서 맞이한다.

13일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 방탄소년단은 오는 6월12∼13일 부산 아시아드 주경기장에서 ‘BTS 월드 투어 아리랑 인 부산’을 개최한다.

방탄소년단이 부산 아시아드 주경기장을 찾는 건 2022년 10월 ‘2030부산세계박람회 유치 기원 콘서트 옛 투 컴 인 부산’ 이후 3년8개월 만이다.

부산 아시아드 주경기장은 멤버들의 군 입대 전 마지막으로 공연을 진행한 장소이기도 하다. 때문에 완전체 컴백 후 다시 부산에서 공연을 펼친다는 점은 남다른 의미를 갖는다. 특히 6월13일은 방탄소년단의 데뷔일로, 이날 한국에서 공연을 하는 것 역시 상징적이다.

티켓은 오는 29일 오후 8시 놀(NOL) 티켓에서 팬클럽 선예매가 진행된다. 일반 예매는 30일 오후 8시 시작된다. 또한 온라인 라이브 스트리밍과 라이브 뷰잉(Live Viewing)도 병행한다.

한편 방탄소년단은 지난 9일, 11~12일 고양종합운동장 주경기장에서 ‘BTS 월드 투어 아리랑’ 포문을 열었다. 사흘간 13만 2000여 팬과 만나 특별한 시간을 가졌다. 이들은 오는 17~18일 일본을 거쳐 북미, 유럽, 남미, 아시아 등지의 34개 도시에서 85회 공연을 이어간다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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