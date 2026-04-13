이정재, BTS 콘서트 인증…아미봉 들고 ‘팬심’ 폭발 [스타★샷]

사진 = 이정재 SNS 계정

배우 이정재가 그룹 방탄소년단(BTS) 콘서트를 관람한 근황을 공개했다.

이정재는 13일 자신의 SNS에 “BTS”라는 글과 함께 사진과 영상을 게재했다.

사진 = 이정재 SNS 계정

공개된 사진과 영상은 방탄소년단 콘서트 현장에서 촬영된 것으로, 이정재는 공연의 열기와 현장 분위기를 생생하게 담아냈다. 특히 지난 11일 경기 고양종합운동장 주경기장에서 열린 ‘BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’’을 관람한 모습이 눈길을 끌었다.

사진 = 이정재 SNS 계정

또한 이정재는 방탄소년단 응원봉인 ‘아미봉’을 들고 멤버들과 인증 사진을 남기며 팬심을 드러냈다. 사진에는 뷔, RM, 정국, 제이홉 등과 함께한 모습이 담겼다.

한편 방탄소년단은 4월 9일과 11~12일 고양종합운동장 주경기장에서 ‘BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’’을 개최했다. 총 3회 공연에 약 13만 2000여 명의 관객이 몰리며 성황리에 마무리됐다.

이후 방탄소년단은 4월 17~18일 일본 도쿄를 시작으로 북미, 유럽, 남미, 아시아 등 전 세계 34개 도시에서 85회에 걸친 투어를 이어갈 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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