[SW포토] GS칼텍스 실바, 코트와는 다른 아름다운 모습

프로배구 GS칼텍스의 실바가 13일 광진구 비스타 워커힐 서울에서 열린 '진에어 2025~2026 V-리그 시상식 포토월'에 참석하여 포즈를 취하고 있다. 2026.04.13.
김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com
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[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]
입력 : 2026-04-13 15:42:38 수정 : 2026-04-13 15:42:37
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프로배구 GS칼텍스의 실바가 13일 광진구 비스타 워커힐 서울에서 열린 '진에어 2025~2026 V-리그 시상식 포토월'에 참석하여 포즈를 취하고 있다. 2026.04.13.
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