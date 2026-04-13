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[SW포토] GS칼텍스 실바, 코트와는 다른 아름다운 모습

입력 : 2026-04-13 15:42:38 수정 : 2026-04-13 15:42:37

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프로배구 GS칼텍스의 실바가 13일 광진구 워커힐호텔 비스타홀에서 열린 &#39;진에어 2025~2026 V-리그 시상식 포토월&#39;에 참석하여 포즈를 취하고 있다. 2026.04.13. 김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com
프로배구 GS칼텍스의 실바가 13일 광진구 워커힐호텔 비스타홀에서 열린 '진에어 2025~2026 V-리그 시상식 포토월'에 참석하여 포즈를 취하고 있다. 2026.04.13. 김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

 

프로배구 GS칼텍스의 실바가 13일 광진구 비스타 워커힐 서울에서 열린 '진에어 2025~2026 V-리그 시상식 포토월'에 참석하여 포즈를 취하고 있다. 2026.04.13.

김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

 



김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

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