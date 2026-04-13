박해수·이희준 “‘척’하는 연기는 안해”…드라마판 살인의추억 ‘허수아비’, 자부심 가득 담긴 이유 [SW현장]

13일 오후 서울 구로구 신도림동 디큐브시티 더세인트에서는 ENA 새 월화드라마 ‘허수아비’ 제작발표회가 열렸다. 사진=kt스튜디오지니

배우로서 ‘척’하는 연기는 배제했다. 실제 연쇄살인 사건을 모티브로 한 만큼 배우들 모두 가짜 연기가 아닌, 100% 진심으로 작품에 진지하게 임할 수 있도록 어느 때보다 각별히 신경썼다.

13일 오후 서울 구로구 신도림동 디큐브시티 더세인트에서는 ENA 새 월화드라마 ‘허수아비’ 제작발표회가 열렸다. 자리에는 박준우 감독을 비롯해 배우 박해수, 이희준, 곽선영이 참석했다.

오는 20일 첫 방송하는 ‘허수아비’는 연쇄살인사건의 진범을 수사하던 형사가 자신이 혐오하던 인물과 뜻밖의 공조 관계를 맺으면서 벌어지는 이야기다. 경기도 화성 일대에서 벌어진 이춘재 연쇄살인사건을 모티브로 했다.

박준우 감독은 “연출자로서 오랜 꿈이 있었는데 ‘범죄사건으로 한국사의 특정 시기를 보여줄 수 있으면 어떨까’라는 것이다. 그 시대 삶, 사람을 보여주고 되돌아볼 수 있는 작품을 하고 싶었는데 오랜 꿈을 이룬 작품”이라고 소감을 밝혔다.

이어 “1980년대 중후반 수도권 농촌 지역 공동체가 연쇄살인 사건을 겪으면서 어떤 일을 겪었고, 왜 범인을 잡지 못했는지 되돌아볼 수 있는 작품이다, 두 형사가 원래는 악연의 친구였는데 원수같던 두 친구가 사건을 해결하기 위해 화해하고 공조하는 작품”이라고 설명했다.

박해수는 집요한 관찰력과 예리한 직감을 소유한 에이스 형사 강태주 역을 맡았고 이희준은 냉철한 판단력과 정치적 감각을 겸비한 엘리트 검사 차시영을 연기한다. 악연으로 얽혀 있는 인물이지만 진범을 잡기 위해 공조를 펼친다. 실제로 두 배우는 연극 무대에서부터 인연이 이어져온 절친한 사이다. 작품으로는 지난해 공개됐던 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘악연’ 이후 1년여 만에 만났다.



박해수는 “개인적으로 이희준 선배님을 무대에서부터 봤왔고, 좋아한다. 무대에서 만났을 때도 그랬고, 작품에서도 감사하게 임할 수 있었다. ‘악연’보다 이번에 훨씬 더 역할적으로, 인물적으로 진하게 만난다. 개인적인 갈등을 겪으면서 둘의 관계에 아픔이 크게 나오는데, 현장에서 더 많은 이야기와 연습을 거쳤다. 이제서야 이희준과의 케미를 만나게 되지 않을까 기대한다”고 말했다.



이희준 또한 “20여년 전부터 연극 무대에서 친한 관계를 유지하고 있었다”며 “정말 제가 너무 좋아하는 동생이다. 함께하는 시간이 정말 행복하고 촬영이 없고 드라마를 함께하지 않아도 쉴 때 전화해서 같이 연기 얘기도 하는 등 하루 종일 있어도 심심하지 않게 둘이서 논다. 이렇게 같이 작업을 하게 된다는 건 훨씬 더 즐겁고 감사하고 즐거운 일”이라고 박해수를 향한 신뢰를 드러냈다.

이어 “현장에서도 너무 재미있고 행복하게 잘 지냈다. 친한 케미 덕분에 리허설을 할 때 서로 배려하면서 정말 재미있게 많이 연습했다. 그 결과물이 아마 잘 드러날 것”이라고 강조했다.

13일 오후 서울 구로구 신도림동 디큐브시티 더세인트에서는 ENA 새 월화드라마 ‘허수아비’ 제작발표회가 열렸다. 사진=kt스튜디오지니



정의로운 기자이자 강태주의 국민학교 동창 서지원을 맡은 곽선영은 박해수, 이희준의 케미에 대해 “나도 이런 친구가 있으면 정말 재미있겠다고 생각이 들 정도로 너무나 부러웠다”며 “선배님들이 극에 몰입하는 순간에도, 연습할 때도 너무나 뜨거웠고 연기로는 보여줄 수 없는 것까지 보여줄 수 있는 관계였다”고 설명했다.

아울러 “이 두 분과 같은 작품을 할 수 있을까 라는 생각을 어릴 때부터 했다. 저한테는 너무나 높은 선배님들이었기 때문에 무대에서도 한 번도 못 만났던 선배님들을 드디어 이번에 만날 수 있게 돼서 너무나 행복한 작업이었다”고 말했다.

이춘재 연쇄살인 사건을 이미 대중매체에서 직간접적으로 많이 다뤄졌다. 봉준호 감독의 영화 ‘살인의 추억’이 대표적이다. 다만 ‘허수아비’는 2019년 이춘재가 진범으로 특정되고 잡힌 이후로는 처음으로 해당 사건을 다루는 작품이다.

박해수는 “저희 작품은 범인이 잡힌 이후의 이야기를 끌고 가는 것이라 캐릭터에 대해 겹치지는 않지만 당연히 ‘살인의 추억’은 제가 너무나 좋아했던 명작이었고 송강호 선배님 작품으로 많이 공부도 했었다. 감독님과도 그 작품에 대해서 얘기도 많이 했었다.”며 “선배님뿐 아니라 다른 역할의 선배님들까지도 다 같이 공부를 했었고 도움이 될 수 있는 부분은 최대한 공부했다. 부담이 되기보다 배우는 입장에서 했다”고 말했다.

작품의 소재가 전 국민이 다 아는 살인사건을 소재로 한 만큼 감독과 배우 모두 조심스러운 지점이 많았다. 박해수는 “저희가 이 작품에 들어갈 때 대본을 봤을 때부터 너무 뜨거웠다. 참혹하고 우리가 상상하기가 어려운 인물들에 대한 표현이 있어서 겁이 많이 났다”고 작품의 첫인상을 떠올렸다.

이어 “감독님 사무실에서 배우들이 리딩하는 날 희준이 형이 저를 포함한 배우들에게 그런 얘기를 했었다. 우리가 배우로서 많은 캐릭터를 만나고, 그렇게 살아보려고 노력하고 애써서 캐릭터 구축도 해보는데 이 작품은 우리가 정말 고민해 봐야겠다. ‘척하면 들키겠다’라고 해서 저희끼리 얘기를 많이 나눴다”고 떠올렸다.

그러면서 “연기력을 보여주는 것이 아니라 실제 사건에 대한 피해자와 유가족 분들도 계셨고 시간이 많이 지났지만 아직도 아픔을 갖고 계신 분들이 있어서 많이 진지하고 부담을 느끼고 두렵고 그리고 깊이 있게 인물을 표현하려고 정말 애를 많이 썼다. 배우만이 아닌 현장에 있었던 스태프 모두가 그렇게 뜨겁게 했다고 크게 자부심을 느끼고 있다”고 강조했다.

곽선영 또한 “저희 모두 굉장히 조심스럽게 접근을 했다. 실제 유족분들께 상의와 협의를 거쳐서 허락을 받은 상황에서 촬영을 한다고 전해 들었지만 그럼에도 불구하고 조심스러웠더. 결코 쉽지만은 않았지만 그렇다고 작품 전체가 다 실존 인물을 다루고 있었던 것도 아니었고, 허구의 인물들도 분명히 존재했기 때문에 그래도 잘 마칠 수 있었다“고 말했다.



박 감독은 “드라마적인 소재로서 이 작품을 기획하게 된 건 아니었다. 5년 전쯤 사건 관련자들을 우연치 않게 만날 기회가 있었다. 그분들이 이춘재 연쇄 살인 사건이 잘못 알려져 있다고 말씀하시더라. 너무 미스터리한 사건으로서 범인이 누구였는지 대중은 관심을 가졌는데 실은 그게 중요했던 게 아니라 이 사건과 관련된, 사람들이 겪었던 얘기를 해주면 어떻겠나 라는 말씀이 있으셨다”고 작품을 기획하게 된 배경을 떠올렸다.

이어 “개인적으로는 왜 그 당시에 이춘재를 놓쳤을까, 그리고 왜 30년 동안 미궁 속에 빠진 사건이 됐을까라는 점을 이야기해 볼 수 있겠다는 생각에서 이 작품을 기획하게 됐다”며 “저한테 작품을 하라고 하셨던 분들, 그리고 ‘본래 의도와 취지에 맞지 않게 어긋나면 어떡하지’라는 것들을 작가님과 계속 상의하고 계속 고민하면서 이 작품을 촬영했다”고 설명했다.



끝으로 박해수는 “작품이 가진 무게감과 뜨거움이 있지만 시청자가 보시면서 재미있게 추적해 나갈 수 있는 흥미로운 드라마”라고 했고 이희준은 “배우들이 캐릭터를 임할 때 그런 척하는 연기, 아픈 척하는 연기, 심각한 척하는 연기는 우리가 하지 말자는 얘기를 나눴다. 그래서 모든 배우들이 임하는 자세가 좀 남달랐다. 드라마도 재미있겠지만 배우들의 연기 향연도 기대해 주시기 바란다”고 당부했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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