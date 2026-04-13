정유미·박서준·최우식, 식당 직원 아닌 여행자로…새로운 ‘꽃청춘’

배우 정유미, 박서준, 최우식이 식당 직원이 아닌 여행자로 뭉쳤다.

13일 tvN에 따르면 세 사람이 출연하는 ‘꽃보다 청춘 리미티드 에디션’이 오는 5월 3일 첫 방송된다.

꽃보다 청춘 리미티드 에디션은 오늘 어디로 갈지, 어디서 잘지, 어떻게 이동할지 한 치 앞도 모르는 상황에 놓인 정유미, 박서준, 최우식의 고생 보장 국내 방랑기를 담은 프로그램이다. 오랜 시간 시청자들의 사랑을 받으며 여행 예능의 스테디셀러로 자리매김한 ‘꽃보다 청춘’ 시리즈의 새로운 버전으로 화제를 모으고 있다.

특히 리미티드 에디션이라는 새로운 이름이 붙은 만큼 납치 여행(?)이라는 꽃보다 청춘의 기본 설정을 유지하면서도 색다른 변주를 시도하며 신선한 재미를 선사할 예정이다. 1인당 경비 10만 원 제한 등 여러 가지 리미티드가 추가되는 것. 이러한 극한의 제한은 예상치 못한 변수와 돌발 상황을 맞닥뜨리게 하며 정유미, 박서준, 최우식의 찐 반응을 불러일으킨다.

이런 가운데 공개된 포스터 속에는 정유미, 박서준, 최우식의 여정 속 한 페이지가 담겨 있어 기대감을 높인다. 관광 명소를 찾은 세 사람은 관광객 무드에 심취한 채 같은 포즈로 유쾌한 케미스트리를 뽐낸다. 이에 ‘여행은 리미티드, 낭만은 언리미티드’라는 문구처럼 낭만으로 가득할 세 사람의 여행이 벌써 기다려진다.

무엇보다 ‘윤스테이’부터 ‘서진이네’ 시리즈까지 거치며 찰떡 호흡으로 똘똘 뭉친 정유미, 박서준, 최우식이 이번 여행을 어떻게 즐길지 궁금해진다. 전무 정유미, 이사 박서준, 대리 최우식에서 계급장을 떼고 찐친 정유미, 박서준, 최우식으로 떠나는 세 사람의 무계획 여행에 이목이 쏠린다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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