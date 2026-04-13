“구독 취소했지?” 악뮤 이수현, 9개월만 ‘이공주’로 복귀…165만 팬 ‘환호’

이수현이 공주 컨셉으로 유튜브를 재개했다. 출처=유튜브 채널 ‘이수현 Official’ 영상 캡처

그룹 악뮤(AKMU)의 이수현이 긴 공백기를 깨고 유튜브 활동 재개를 선언하며 팬들에게 반가운 인사를 전했다.

지난 11일 이수현의 공식 유튜브 채널 ‘이수현 Official’에는 ‘다시 돌아온 이.공.주 | 공주는 아무것도 몰라요’라는 제목의 영상이 게재됐다. 이는 지난 2025년 6월 이후 약 9개월 만에 업로드된 영상으로, 이수현의 복귀를 기다려온 팬들의 뜨거운 관심을 모았다.

영상은 이수현 특유의 유쾌한 매력으로 시작됐다. 촬영 중 배경 현수막이 떨어지는 돌발 상황에도 이수현은 “지금 구독 취소했지?”라며 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다. 그는 과거 영상을 돌아보며 유튜브를 “나의 20대에 가장 행복하고 즐거웠던 작업”이라고 회상, 활동 중단 기간에도 자리를 지켜준 165만 구독자에게 깊은 감사를 전했다.

이수현은 ‘공주의 일상’, ‘이웃나라 공주·왕자와의 회담’ 등 이른바 ‘공주’ 콘셉트의 새로운 콘텐츠 라인업을 예고해 기대감을 높였다. 또한 이수현은 자신의 사무실 내부와 취향이 담긴 소품들을 소개하며 변함없는 ‘소통왕’의 면모를 보였다. 기분에 따라 달라지는 ‘공주의 옷장’ 등 독특한 세계관을 유지하며 아티스트로서의 창의적인 에너지를 뽐냈다.

무엇보다 눈길을 끈 것은 이수현의 진솔한 고백이었다. 이수현은 1년 동안 뼈를 깎는 노력 끝에 우울증을 극복하고 밝은 모습을 되찾는 과정도 공개할 예정임을 알렸다.

이수현의 복귀 소식에 누리꾼들은 “건강하게 돌아와 줘서 고맙다”, “우리도 이제부터 공주님이라고 부르겠다”, “역시 공주는 보법부터 다르다” 등 응원의 댓글을 쏟아내며 그의 새로운 시작을 축하했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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