[대중문화에 스며든 반려동물] “솔루션 방송은 만병통치약 아냐…지나친 의존은 오히려 위험”

사진은 왼쪽위 시게방향부터 TV동물농장, 세상에 나쁜 개는 없다, 개와 늑대의 시간, 개는 훌륭하다. 사진=각 방송사 제공

반려동물 프로그램은 TV를 넘어 유튜브 등 다양한 플랫폼으로 전파하면서 더욱 중요한 교육의 장으로 진화했다. 미디어를 통해 전해지는 다양한 솔루션과 정보는 성숙한 반려 문화를 정착시키는 데 기여해 왔다. 다만 한편으로는 자극적인 연출과 단편적인 정보 전달이 가져오는 부작용에 대한 우려도 존재한다. 화면 속 단편적인 훈련법이 일부 극단적인 문제 상황에 적용되는 경우도 있어 맹목적인 의존은 오히려 반려 문화를 왜곡할 수 있다.

동물 보호소 레인보우 쉼터를 운영하고 있는 동물보호단체 코리안독스 김복희 대표는 13일 “프로그램마다 다르지만 예컨대 ‘TV동물농장’은 과거와 달리 구조견에 대한 이야기도 다루고 시사적인 내용도 많이 포함됐다. 입양 문화를 다루는 방송이 많아져 반려인 인식 향상에도 좋은 영향을 미치고 있다”고 긍정적으로 평가했다.

그렇지만 주류가 된 반려동문 행동교정 프로그램의 경우 지나친 의존은 주의해야 한다고 강조했다. 김 대표는 “훈련 위주의 프로그램을 심각하게 받아들이지 않았으면 한다. 솔루션이 100% 다 맞는 게 아니다. 환경이 바뀌면 또 문제가 발현될 수 있기 때문에 방송에서 보여지는 걸로 완전히 끝나는 것은 아니다”라고 말했다.

심각한 문제행동을 보이는 반려견이 주로 소개되기 때문에 방송에서는 짧은 시간에 교정하는 것이 불가능하다. 김 대표는 “문제 행동이 마치 방송 하나로 해결된 것 같은 경우를 많이 봤기 때문에 너무 현혹되지 않았으면 좋겠다”며 “시청자가 맹신하고 따라하다가 사고가 날까 봐 걱정된다. 만병통치약처럼 오해할 수 있기 때문에 조심할 필요가 있다. 요즘엔 특히 파양 유기견도 많이 있는데 방송에만 의존할 경우 오히려 위험할 수 있다”고 말했다.

개별 반려동물의 기질과 생애 주기, 주거 환경이 제각각인 만큼 화면 속 단편적인 정보에 의지하기보다 전문가와의 직접적인 상담을 통해 맞춤형 솔루션을 찾는 과정이 선행돼야 한다는 지적이다. 특히 예능성과 교육적 기능을 동시에 담으려는 흐름을 우려했다. 김 대표는 “예능으로 갈 거면 진짜로 예능만 해야 한다. 훈련 등 다른 내용과 섞이면 안 된다. 시청률을 생각 안 할 수 없겠지만 방송에서는 한 번에 다 보여주려고 너무 욕심을 부리는 것 같다”고 말했다.

시청률을 의식한 자극적인 구성보다 보다 현실적이고 의미 있는 접근이 필요하다. 김 대표는 “차라리 유기견 보호소에 가서 봉사하는 게 낫다. 보호소에는 훨씬 다양한 개들이 있고, 그 안에서 이뤄지는 봉사 활동만으로도 충분히 의미 있는 이야기를 전달할 수 있다”고 말했다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]