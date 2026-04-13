한복패션산업협회, ‘2026 한복살롱’ 성황리 개최

사진=한국패션산업협회

한복패션산업협회(회장 김남희)가 주최한 ‘2026 한복살롱’이 지난 4월 10일부터 11일까지 동대문디자인플라자(DDP) 이간수문 전시장에서 성황리에 진행됐다고 13일 밝혔다.

협회에 따르면 이번 행사는 전통 한복을 현대적으로 재해석한 모던한복 브랜드들이 참여한 연합 팝업스토어로 민간 주도로 기획된 자생형 행사라는 점에서 의미를 더했다.

이번 ‘한복살롱’에는 돌실나이, 리슬, 나빔, 기로에, 꽃을 엮다, 끌루, 다래원 한복, 바이아띠, 선다움, 설리화, 신서울, 소언한복, 송화바이정, 슬기주머니, 제빛, 에뜨왈, 오묘, 옷재, 뽀뿌리, 제이도, 추다, 티엠쓰리, 혜온, 혜윰한복 등 총 25개의 모던한복 및 장신구 브랜드가 참여해 전통과 현대를 조화롭게 결합한 다양한 제품을 선보였다.

행사는 사전 신청자 3088명을 기록하며 기대감을 입증했으며 이틀간 약 2억7000만원의 매출을 달성하며 모던한복 시장의 실질적인 소비 가능성을 확인했다. 현장에는 20~30대 젊은 소비층을 비롯해 다양한 연령대와 외국인 방문객이 찾으며 한복이 특별한 날의 의상이 아닌 일상 속 패션으로 확장되고 있음을 보여줬다고 협회 측은 전했다.

한복패션산업협회는 “이번 행사는 단순 판매를 넘어 한복이 하나의 독립된 패션 장르로 자리 잡고 있음을 보여주는 사례”라며 “현장 반응 또한 매우 뜨거웠고 이미 여러 지역에서 추가 개최 요청이 이어질 만큼 시장의 가능성이 확인된 상황”이라고 밝혔다.

이어 “지금이야말로 모던한복이 글로벌 시장으로 본격 확장될 수 있는 적기”라며 “협회와 브랜드들이 긴밀히 협력해 K-패션의 새로운 흐름을 만들어 나갈 것”이라고 덧붙였다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]