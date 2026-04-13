커넥트 현대 부산, ‘그레이슨’ 팝업 스토어 오픈

사진=그레이슨

커넥트 현대 부산이 세계적인 골프 리그 ‘LIV 골프’의 공식 어패럴 파트너로 잘 알려진 프리미엄 골프 브랜드 ‘그레이슨(Greyson)’의 팝업 스토어를 개최한다고 13일 밝혔다.

이번 팝업 스토어는 4월 26일까지 진행되며 세련된 디자인과 기능성을 겸비한 그레이슨의 다양한 컬렉션을 부산 지역 고객들에게 선보인다. 특히 이번 행사에서는 최대 60%라는 파격적인 할인 혜택을 제공한다는 것이 브랜드 측 설명이다.

방문 고객을 위한 다양한 프로모션도 마련되었다. 구매 금액별 포인트 적립 20만 원 또는 40만 원 이상 구매 시 현금처럼 사용 가능한 H.point 5% 적립 혜택을 제공한다.

스페셜 기프트 100만 원 이상 구매 고객에게는 선착순(5명 한정)으로 5월 28일부터 31일까지 부산 아시아드 컨트리클럽에서 진행하는 'LIV 골프 갤러리 이용권'을 증정하는 특별 이벤트를 진행한다.

그레이슨은 저스틴 토마스, 존 람 등 세계적인 골퍼들이 착용하며 화제가 된 브랜드로 전통적인 골프웨어의 틀을 깨는 감각적인 스타일로 잘 알려져 있다고 브랜드 측은 전했다.

그레이슨 관계자는 “본격적인 골프 시즌을 맞아 글로벌 트렌드를 선도하는 그레이슨의 팝업을 기획하게 됐다”며, “합리적인 가격에 프리미엄 골프웨어를 경험하고 LIV 골프 갤러리 이용권의 행운까지 잡으시길 바란다”고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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