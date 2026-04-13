한국안전심사원, 심승보 회장 취임

이미지=한국안전심사원(KSA)

한국안전심사원(KSA)은 13일 심승보 신임 회장이 취임했다고 13일 밝혔다.

한국안전심사원은 행정안전부가 지정한 어린이놀이시설 안전관리지원기관이다.

심 회장은 어린이놀이시설 검사기관 부이사장 출신으로, 관련 분야에 대한 전문성과 현장 경험을 갖춘 인물로 평가된다. 기관 운영 전반에 대한 이해도를 바탕으로 조직 내 소통과 운영 체계 개선을 이끌 것으로 기대된다는 설명이다.

또한 심 회장은 지방자치단체 자문위원(공동주택 분야)으로도 활동하며 안전 및 시설 관리 분야에서 다양한 경험을 쌓아왔다.

심승보 회장은 취임사를 통해 “사람 중심 경영, 비즈니스 역량 강화, 청렴 및 공정경영, 소통 활성화 등 네 가지 방향을 중심으로 기관 운영을 추진하겠다”며 “이를 통해 한국안전심사원이 안전관리지원기관으로서의 역할을 충실히 수행할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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