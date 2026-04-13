콜롬보, 팝업스토어 롯데백화점 인천점 11일 오픈

사진=콜롬보(COLOMBO)

이탈리아 럭셔리 핸드백 브랜드 콜롬보(COLOMBO)가 롯데백화점 인천점 1층에 팝업스토어를 지난 11일 오픈했다고 13일 밝혔다.

브랜드에 따르면 내달 20일까지 운영되는 이번 팝업스토어에서는 스프링&서머 시즌을 공략한 신제품들을 선보이며 이번 시즌 컬렉션 화보가 벽면을 따라 전시되어 시선을 사로잡는다.

콜롬보의 대표 라인인 크로커 백과 더욱 확장된 카프 라인, 시즌 콘셉트를 반영한 캔버스 토트백과 유니크한 참 장식 등 다양한 제품을 한자리에서 만나볼 수 있다.

사진=콜롬보(COLOMBO)

특히 ‘벨라 노바(Vela Nova)’ 백은 콜롬보의 대표 캐릭터 ‘비토리오(Vittorio)’가 새 여정을 찾아 항해를 떠나는 모습을 위트 있는 일러스트로 담아낸 캔버스 토트백으로 이번 시즌 메인 콘셉트를 상징적으로 보여준다.

이번 팝업스토어는 4월 11일부터 5월 20일까지 롯데백화점 인천점 1층에서 진행된다.

1937년 이탈리아에서 시작된 콜롬보는 80년이 넘는 헤리티지를 이어온 럭셔리 브랜드로 이탈리아 장인들의 독자적인 기술과 장인 정신을 바탕으로 세계적인 크로커 가죽 전문 브랜드다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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