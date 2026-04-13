배우 혜리, 빅크 초이스 ‘6월 생일 아이돌’ 투표서 51만표로 1위

사진=빅크(BIGC)

‘올인원 디지털 베뉴’ 플랫폼 빅크(BIGC)는 배우 겸 가수 혜리가 팬덤 인터랙션 서비스 ‘빅크 초이스(BIGC CHOICE)’에서 진행된 ‘6월 생일 아이돌’ 투표에서 1위를 차지했다고 13일 밝혔다.

빅크에 따르면 이번 투표는 4월부터 진행됐으며 혜리는 총 51만 3406표를 기록하며 1위에 올랐다.특히 혜리는 2위와 약 20만 표 이상의 격차를 벌리며 팬덤 화력을 다시 한번 입증했다. 혜리를 향한 팬들의 애정은 오프라인 이벤트로 이어질 예정이다. 혜루미(팬덤명)의 투표 참여로 성사된 이번 리워드는 혜리의 생일을 기념한 이벤트 카페로 이어지며 팬들이 직접 만든 특별한 축하 공간으로 마련될 예정이다.

빅크 관계자는 "앞으로도 아티스트와 팬을 연결하는 다양한 팬 참여형 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획"이라며 "글로벌 팬덤과 함께하는 새로운 경험을 확대해 나갈 것"이라고 전했다.

한편, 빅크는 글로벌 팬덤을 위한 종합 엔터테크 플랫폼으로 커머스와 라이브 스트리밍, 스페이스, 데이터 분석 등 다양한 기능을 통합 제공하고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]