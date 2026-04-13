‘바타♥’ 지예은 열애 소식에 ‘런닝맨’도 들썩…“입 댓 발 나온 양세찬”

사진 = 지예은, SBS 공식 SNS 계정

배우 지예은의 열애 소식이 전해진 가운데, SBS 런닝맨이 이를 유쾌하게 언급하며 눈길을 끌었다.

13일 SBS 공식 SNS에는 “지금 ‘런닝맨’은 800회 특집 녹화 중! 여러분의 투표를 받습니다. 다음 페이지에서 런닝맨 멤버들이 직접 만든 7개의 도자기 작품을 보고 가지고 싶은 작품에 투표해주세요”라는 글과 함께 사진이 게재됐다.

공개된 사진에는 멤버들이 직접 제작한 개성 있는 도자기 작품들이 담겼다. 하하를 표현한 ‘영포티’, 김종국을 형상화한 ‘진화한 터보’, 지석진의 특징을 살린 ‘파친코’ 등 다양한 작품이 눈길을 끌었다.

사진 = 지예은, SBS 공식 SNS 계정

특히 지예은 작품도 등장해 관심을 모았다. 하트 모양 얼굴에 환하게 웃고 있는 도자기에는 ‘사랑에 빠져 얼굴이 하트가 된 예은이’라는 문구가 적혀 있어 눈길을 끌었다. 또 다른 작품에는 ‘지예은 열애설에 입 댓 발 나온 양세찬’이라는 제목이 적힌 도자기가 공개돼 웃음을 자아냈다.

한편 지예은의 소속사 씨피엔터테인먼트는 이날 댄서 바타와의 열애를 공식 인정했다. 소속사 측은 “동료로 지내오던 두 사람이 서로 좋은 감정을 갖고 만나고 있다”며 “따뜻한 시선으로 지켜봐 달라”고 밝혔다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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