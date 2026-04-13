‘김태현♥’ 미자, 결혼 4주년 소감…“39살, 45살 뒤늦은 결혼 모든 게 추억”

사진 = 미자 SNS 계정

개그맨 미자(본명 장윤희)가 결혼 4주년을 맞아 남편 김태현을 향한 애정을 전했다.

미자는 13일 자신의 SNS를 통해 “벌써 4번째 결혼기념일” 이라는 글과 함께 여러 장의 웨딩 사진을 공개했다. 사진에는 결혼식 당시와 웨딩 화보 촬영 현장의 모습이 담겨 눈길을 끌었다.

그는 “시간 참 빠르다. 39살, 45살 뒤늦은 나이에 결혼해 모든 게 추억이다”라며 결혼 생활을 돌아봤다. 이어 “결혼식은 안 하겠다고 하다가 부모님 설득에 스몰웨딩으로 진행했다”며 “추웠던 한겨울 웨딩 촬영, 눈물바다였던 결혼식, 코로나로 마스크 쓴 하객들까지 모든 게 소중한 기억”이라고 덧붙였다.

특히 남편 김태현을 향해서는“늦게 만난 만큼 더 많이 사랑할게. 사랑해 우리 남편씨”라며 진심 어린 고백을 전했다.

한편 미자는 배우 장광과 전성애의 딸로, 2022년 4월 13일 5살 연상의 김태현과 결혼했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]