컴투스, 금천노인복지관 디지털 공부방 조성…나눔 실천

금천노인종합복지관 봉사 모습. 컴투스 제공

컴투스는 임직원과 함께 금천노인종합복지관 디지털 교육 환경 조성 및 정화 봉사활동을 전개했다고 13일 밝혔다.

이번 활동은 일 평균 1,000명 이상이 방문하는 복지관의 오래된 교육 시설을 개선하고 위생적인 이용 환경을 조성해 지역 어르신들의 쾌적하고 안전한 학습 및 여가 활동을 지원하고자 마련됐다. 사회문제해결 전문 NGO 단체인 사단법인 좋은변화와 협력해 대면 봉사활동으로 진행했으며, 임직원과 가족 약 30여 명이 직접 참여해 나눔의 의미를 체감했다.

컴투스는 활동에 앞서 시설 이용자들의 디지털 역량 강화와 교육 질 향상을 위해 기존에 사용되던 다인용 노후 책상을 1인용 책상 및 의자 세트로 교체하고, 55인치 이동형 스마트 칠판을 새롭게 설치해 컴투스 디지털 공부방을 조성했다.

현장 봉사 활동으로는 어르신들에게 쾌적한 환경을 제공하기 위한 정화 작업을 실시했다. 교실을 비롯해 창틀, 각종 문손잡이, 의자 등 복지관 전체 시설물을 꼼꼼히 청소하고 감염병 예방을 위한 집중 소독을 진행했다. 다가올 여름을 대비해 관내 선풍기를 탈거 및 세척했으며, 상습 침수 구역 배수관의 퇴적물을 제거하는 등 안전한 시설 조성을 위해 구슬땀을 흘렸다.

가족과 함께 활동에 참여한 컴투스 임직원은 "어르신들이 쾌적하고 위생적인 환경에서 시설을 이용하실 생각에 큰 보람을 느꼈다"라며 "가족들과 함께 직접 구석구석을 정비하며 지역사회에 조금이나마 기여할 수 있는 뜻깊은 주말이었다"고 소감을 전했다.

한컴투스는 지역사회와의 상생을 위해 다방면에서 꾸준한 사회 공헌 활동을 이어오고 있다. 그 일환으로 치매 예방 교구 제작, 시각 장애 아동용 점자 필기도구 기부, 지역 초등학교 벽화 그리기, 아동센터 IT 공부방 조성 등 실질적인 나눔을 실천해 왔다. 이와 함께 환경 보호 캠페인 및 게임 연계 사회 공헌 활동도 지속적으로 전개하고 있으며, 앞으로도 기업과 사회, 환경 전반을 아우르는 지속 가능한 ESG 가치 창출에 적극 앞장설 방침이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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