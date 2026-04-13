한국컴패션 ‘2026 꽃서트’에 참석해 나눔 메세지 전하는 홍보대사 박위·송지은 부부

한국컴패션은 4월 11일 인천 파라다이스시티 그랜드볼룸에서 나눔 콘서트 ‘꽃서트 at PARADISE CITY’를 개최했다고 13일 밝혔다.
무대 위에서 한국컴패션 홍보대사인 박위, 송지은 부부가 이야기를 하고 있다. 이날 행사에는 약 1600여명이 참석했다.
황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com
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입력 : 2026-04-13 10:40:12 수정 : 2026-04-13 10:40:11
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한국컴패션은 4월 11일 인천 파라다이스시티 그랜드볼룸에서 나눔 콘서트 ‘꽃서트 at PARADISE CITY’를 개최했다고 13일 밝혔다.
무대 위에서 한국컴패션 홍보대사인 박위, 송지은 부부가 이야기를 하고 있다. 이날 행사에는 약 1600여명이 참석했다.
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