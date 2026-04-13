한국컴패션 ‘2026 꽃서트’에 참석해 나눔 메세지 전하는 홍보대사 박위·송지은 부부

사진=한국컴패션

한국컴패션은 4월 11일 인천 파라다이스시티 그랜드볼룸에서 나눔 콘서트 ‘꽃서트 at PARADISE CITY’를 개최했다고 13일 밝혔다.

무대 위에서 한국컴패션 홍보대사인 박위, 송지은 부부가 이야기를 하고 있다. 이날 행사에는 약 1600여명이 참석했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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