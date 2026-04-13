지예은♥바타, 94년생 동갑 커플 탄생…열애 공식 인정

사진 = 각 SNS 계정

배우 지예은이 댄서 바타와의 열애를 인정하며 공개 연애를 시작했다.

13일 지예은의 소속사 씨피엔터테인먼트측은 “동료로 지내오던 두 사람은 서로 좋은 감정을 갖고 만나고 있다. 따뜻한 시선으로 응원해 주시길 부탁드린다”고 밝혔다.

앞서 이날 지예은과 바타의 열애설이 보도됐다. 한 온라인 매체에 따르면 두 사람은 1994년생 동갑내기로, 최근 교회 모임을 통해 연인으로 발전한 것으로 알려졌다. 공통 관심사와 종교를 계기로 가까워졌으며, 바타는 지예은이 지난해 ‘워터밤 서울 2025’ 무대에 올랐을 당시 안무를 맡아 지원한 것으로 전해졌다.

한편 지예은은 2017년 웹드라마 ‘하우투’로 데뷔한 뒤 쿠팡플레이 예능 ‘SNL 코리아’ 크루에 합류하며 얼굴을 알렸다. 이후 SBS ‘런닝맨’ 고정 멤버로 활약하며 예능 블루칩으로 자리매김했다.

바타는 댄스 크루 위댐보이즈의 리더로, 해당 크루는 2022년 Mnet ‘스트릿 맨 파이터’에서 준우승을 차지했다. 또한 제니의 ‘라이크 제니’, 지코의 ‘새삥’ 등 다양한 인기 안무를 제작하며 주목받았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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