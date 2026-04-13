화사 “싸이, 아침마다 음원 차트 보고해 줘…나보다 더 내 일처럼 기뻐해”

런닝맨에 게스트로 출연한 화사와 영케이. 출처=런닝맨 15화 방송 캡처

가수 화사가 ‘굿 굿바이(Good Goodby)’ 열풍에 대한 소속사 사장 싸이의 반응을 전했다.



지난 12일 방송된 SBS ‘런닝맨’에는 화사, 영케이가 게스트로 출연했다. 유재석은 신곡 ‘소 큐트(So Cute)’로 돌아온 화사의 최근 활약상을 언급했다. 화사는 ‘굿 굿바이’로 인기를 얻자 소속사 사장인 싸이가 자기 일처럼 기뻐했다고 했다.



유재석은 “화사가 잘 된 게 싸이는 얼마나 좋겠냐”고 말했고, 화사는 “제가 일부러 차트 같은 걸 안 봤는데, 오빠가 아침마다 보고를 해 줬다. 너무 좋아해 주셨다”고 했다.



김종국은 “근데 재상이는 자기가 잘 되는게 더 좋을 거다”고 했고, 유재석은 “그렇게 따지면 JYP 형은 어떻겠냐”며 박진영을 언급했다. 영케이는 “아마 더 그러실 거다”고 인정했고, 유재석은 “둘 다 자기애가 강하다”고 말해 웃음을 자아냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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