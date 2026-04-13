피부만 보던 시대 끝… 셀리턴, 부천에 전신 웰니스 허브 열었다

셀리턴(Cellreturn)이 경기도 부천시 중동에 프리미엄 웰니스 경험 센터 ‘비욘드 허브(Beyond Hub) 부천점’을 열고, LED와 PEMF(펄스 전자기장) 기술을 기반으로 한 전신 맞춤형 케어 솔루션을 선보였다.

비욘드 허브는 셀리턴이 축적해온 LED 광융합 기술과 심부까지 도달하는 PEMF 기술을 바탕으로, 신체 부위별 특성에 맞춘 웰니스 케어를 경험할 수 있도록 기획된 공간이다. 방문객은 피부, 목, 두피, 순환, 전신 케어 등 각자의 관심 부위에 따라 다양한 디바이스를 체험할 수 있다.

◆부위별 세분화한 셀리턴 웰니스 케어

이번 공간에서는 셀리턴의 주요 제품군도 함께 소개된다. LED 마스크는 피부 탄력과 톤 개선에 초점을 맞춘 기기로, 셀리턴의 광융합 기술이 적용된 대표 라인업이다. 얼굴 피부 전반의 컨디션 관리와 탄력 개선에 대한 관심이 높은 흐름에 맞춘 제품으로 볼 수 있다.

셀리턴 관계자는 "넥클레이는 노화가 비교적 빠르게 드러나는 목 부위를 보다 세밀하게 관리할 수 있도록 설계된 기기다. 얼굴에 비해 관리 우선순위에서 밀리기 쉬운 목 부위를 별도로 다룬다는 점에서, 최근 보다 정교해진 뷰티·웰니스 수요와 맞닿아 있다. 알파레이는 두피 환경 개선에 도움을 주는 두피 전용 케어 기기로, 두피 역시 별도의 관리가 필요한 영역이라는 점을 반영했다"고 소개했다.

◆원적외선부터 PEMF까지

웨어로즈는 원적외선과 근적외선을 활용해 심부열 케어와 순환 관리 측면의 웰니스 경험을 제공하는 제품이다. 단순한 휴식이나 온열 자극을 넘어, 일상 속 바디 컨디션 관리로 연결되는 웰니스 루틴을 제안하는 장비로 해석된다.

센터의 대표 장비로 소개된 ‘익스럭스(EXLUX)’는 PEMF 기술을 적용한 디바이스다. 셀리턴 측은 해당 장비가 인체 깊은 부위까지 자기장을 전달해 보다 근본적인 컨디션 관리와 회복 환경 조성에 초점을 맞추고 있다고 설명했다. 병원급 기술로 알려진 PEMF를 일상 속 웰니스 환경으로 확장한 사례라는 점도 눈에 띈다.

◆바이오해킹 흐름과 맞닿은 공간

글로벌 웰니스 시장에서는 이른바 ‘바이오해킹’ 흐름과 맞물려, 적색광 테라피와 각종 테크 기반 회복 장비를 일상 루틴에 접목하려는 움직임이 이어지고 있다. 최근에는 이러한 기술이 홈 디바이스를 넘어 스파, 라운지형 웰니스 공간으로도 확장되며, 피부 관리에 머물지 않고 회복·순환·컨디션 관리 전반으로 넓어지는 분위기다.

비욘드 허브 역시 피부, 두피, 목, 바디, 순환 관리까지 하나의 공간에서 제안한다는 점에서 이러한 글로벌 웰니스 소비 흐름과 맞닿아 있다. 비욘드 허브 부천점은 이 밖에도 바닥 매립형 LED 패드 등을 통해 보다 입체적인 전신 케어 경험을 제공한다. 단순히 개별 제품을 전시하는 수준을 넘어, 셀리턴이 추구하는 기술 기반 웰니스 방향성을 공간 안에서 체험할 수 있도록 구성한 점이 특징이다.

셀리턴 관계자는 “비욘드 허브는 일상 속 웰니스 관리가 보다 정교하고 깊이 있게 이뤄질 수 있도록 기획한 공간”이라며 “부천 지역 고객들이 셀리턴의 기술을 바탕으로 한 다양한 케어 솔루션을 직접 경험할 수 있기를 바란다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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