펫헬스케어 스타트업 림피드… 정부 R&D 과제로 ‘51억 지원’

펫 헬스케어 스타트업 림피드가 농림축산식품부가 주관하는 ‘2026년도 반려동물 난치성 질환 극복기술개발사업’의 주관 연구기관으로 선정됐다고 13일 밝혔다.

이번 사업은 반려동물의 고령화에 따른 난치성 질환 진단 및 치료 수요 증가에 대응하기 위한 국책 연구개발(R&D) 프로젝트다.

림피드가 주관하는 과제는 ‘멀티모달 AI(인공지능) 기반 반려동물 난치성 복합 질환을 위한 정밀 영양 관리 플랫폼’ 개발이다.

AI 영상 분석과 수의학적 인사이트를 결합해 반려동물의 질병 징후를 조기에 발견하는 ‘디지털 바이오마커’를 발굴하고, 이를 기반으로 ‘정밀영양’ 솔루션을 제공하는 것이 목표다

회사 측은 “최대 51억원 규모의 정부지원연구개발비를 확보했다. 반려동물 분야 단일 과제로는 최대 수준”이라며 “숙명여대 공대, 경북대 수의대, 엘브이수의임상센터, 한국기계전기전자시험연구원(KTC)과 컨소시엄을 구성해 연구개발 전반을 총괄한다”고 알렸다.

구체적으로 림피드는 AI 펫캠에서 수집되는 반려동물의 행동 영상데이터, 음성 데이터, 비전 이미지, 식이 데이터, EMR 데이터 등 다중 데이터를 통합 분석하는 멀티모달 AI 엔진을 구축한다.

기존 펫캠 CCTV가 분리불안 등 단순 행동 문제에 집중했던 것과 달리, 분야별 전문 수의사들이 참여해 안정호흡수, 음수량/배뇨량 변화(PU/PD), 소양감 징후, 활동량 급감 등 4대 만성질환의 조기 증상을 디지털 바이오마커화 하는 데 주력한다.

이를 통해 만성신장질환(CKD), 췌장염, 염증성장질환(IBD), 피부 식이역반응(CAFR), 결석 질환 등 난치성 복합 질환을 앓는 반려동물을 위한 맞춤형 플랫폼을 완성할 계획이다.

특히 질환 간 상충하는 영양학적 요구사항을 해결하는 알고리즘을 통해 질환 타깃 프리믹스 제품을 상용화해 정밀영양을 통한 처방사료 및 영양제 제조 모델을 고도화한다.

김희수 림피드 대표는 “말 못하는 반려동물의 건강 징후를 보호자가 인지하기 전에 AI가 선제적으로 포착하고 알럿(Alert)을 제공하는 것이 이번 연구의 핵심”이라며 “조기 발견된 디지털 바이오마커를 맞춤형 정밀영양 솔루션으로 자연스럽게 연결하는 루프를 완성하겠다”고 말했다.

한편 림피드는 지난해 14억원 규모의 프리 A 라운드 투자를 마무리 했으며, 자체 동결건조 제조시설에 대한 미국 식품의약국(FDA) 식품시설등록을 완료했다. 올해는 딥테크 팁스 및 시리즈 A 투자 유치를 꾀한다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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