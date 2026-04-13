봄철 레깅스핏 위한 골반볼륨 강화, 주의사항은?

따뜻한 계절이 찾아오면서 가벼운 옷차림과 함께 바디라인에 대한 관심도 자연스럽게 높아지고 있다. 특히 레깅스와 같이 몸의 실루엣이 그대로 드러나는 스타일이 일상복으로 자리를 잡고 있다. 따라서 단순히 마른 체형보다는 잘록한 허리, 볼륨감 두드러지는 골반과 힙 라인 등 비율 중심의 몸매 선호도가 높아지고 있다.

바이원클리닉 이재원 원장에 따르면 실제로 옆구리 지방흡입과 골반 지방이식을 결합한 바디라인 개선을 통해 볼륨을 완성하려는 수요가 두터워지고 있다.

이 원장은 "옆구리와 허리 주변의 불필요한 지방을 흡입해 허리 라인을 정리할 경우 상대적으로 골반이 더욱 강조되는 개미허리 실루엣이 형성된다. 여기에 흡입한 지방을 정제해 골반, 힙딥 부위에 이식할 경우 꺼져 보이던 골반 라인을 자연스럽게 채우면서 볼륨감 높은 곡선을 완성할 수 있다"고 말한다.

특히 힙딥은 골반, 허벅지 사이가 움푹 들어가 보이는 구조적 특징을 갖춘 가운데 운동만으로 개선이 어려운 경우가 많다. 따라서 자신의 지방을 활용한 지방이식을 통하여 이질감 없이 자연스러운 볼륨을 형성할 수 있다. 골반 볼륨이 채워지면서 힙선이 매끄럽게 이어지는 것은 물론 레깅스를 착용했을 때 더욱 탄력 있고 여성스러운 실루엣이 강조되는 것이 특징이다.

또한 지방흡입과 지방이식을 동시에 진행할 경우 불필요한 지방을 줄이는 동시에 필요한 부위에 재배치할 수 있어 보다 효율적인 체형 교정이 가능하다. 최근에는 지방 정제 및 주입 기술이 발전하면서 생착률을 높이고 표면이 울퉁불퉁해지는 등의 부작용을 줄이는 방향으로 발전하고 있다.

다만 이러한 시술은 비율을 설계하는 과정이기 때문에 개인의 골격 구조와 지방 분포를 충분히 고려하는 것이 중요하다. 과도한 이식이 부자연스러운 결과로 이어질 수 있는 만큼 좌우 균형이나 힙선의 연결감을 세밀하게 조정하는 과정이 필요하다.

무엇보다 자신의 체형을 정확히 이해하고 이에 맞는 방법을 선택하는 것이 자연스럽고 완성도 높은 실루엣으로 이어지는 첫걸음이다.

이재원 원장은 “골반 지방이식은 그저 볼륨을 확대하는 것이 아니라 허리 라인과의 대비를 통해 전체적인 바디 밸런스를 완성하는 과정”이라며 “시술 전 충분한 상담을 통해 개인의 체형과 목표에 맞춘 디자인을 세우는 것이 무엇보다 중요하다”고 설명했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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