봄철 심해지는 알레르기비염 관리법

따뜻한 날씨와 함께 야외 활동이 늘어나는 봄철에는 코막힘이나 재채기, 콧물로 불편을 느끼는 경우가 많아진다. 특히 미세먼지와 꽃가루가 동시에 증가하는 시기에는 호흡기 건강에 대한 관심이 높아지며, 평소보다 증상이 뚜렷하게 나타나는 사례도 늘어나는 경향을 보인다. 계절 변화에 따라 반복되는 코 불편이 있다면 단순한 감기와는 다른 원인을 고려해볼 필요가 있다.

이러한 증상의 원인 중 하나로 꼽히는 알레르기비염은 특정 물질에 대해 면역 반응이 과도하게 나타나는 질환이다. 코 점막이 외부 자극에 민감하게 반응하면서 다양한 증상이 반복적으로 이어지는 특징을 보이며, 꽃가루나 집먼지진드기, 반려동물의 털 등 일상 속 다양한 요인이 영향을 줄 수 있다. 생활 환경이나 개인의 체질에 따라 증상의 강도와 지속 기간이 달라질 수 있다는 점도 특징 중 하나다.

한원규 시흥수이비인후과 원장(이비인후과 전문의)에 따르면 알레르기비염의 대표적인 증상으로는 연속적인 재채기와 맑은 콧물, 코막힘이 있으며, 코 안의 가려움이나 눈의 충혈, 눈물, 목 이물감 등으로 이어지기도 한다.

그는 “이러한 불편이 지속될 경우 수면의 질이 떨어지거나 일상에서 집중력이 저하되는 등 생활 전반에 영향을 줄 수 있다. 또한 알레르기비염을 장기간 방치할 경우 다른 호흡기 관련 질환으로 이어질 가능성도 있어 증상을 가볍게 넘기지 않는 것이 중요하다”고 말했다.

이어 “증상이 반복되거나 장기간 지속되는 경우에는 코 점막 상태를 확인하고 원인을 파악하는 과정이 이루어져야 한다. 필요 시 알레르기 유발 요인을 확인하기 위한 검사와 함께 현재 증상의 정도를 평가하는 절차가 진행되며, 이를 바탕으로 개인 상태에 맞는 치료 계획이 세워질 수 있다” 고 조언했다.

약물 치료를 중심으로 비강 상태를 조절하고, 증상의 경과를 살피며 치료 방향을 조정해 나가게 된다. 경우에 따라서는 염증 반응을 완화하고 점막 상태를 안정시키기 위한 추가적인 관리가 병행되기도 한다. 이처럼 알레르기비염은 원인과 증상에 맞춘 단계적인 치료 접근이 증상 완화에 도움이 될 수 있다.

한원규 원장은 “알레르기비염은 계절에 따라 증상이 악화되기 때문에 증상이 경미하더라도 조기에 검사를 받고 꾸준한 관리가 필요하다”며 “특히 봄철에는 미세먼지와 꽃가루에 노출되지 않도록 주의하고, 코 건강을 위한 일상 속 관리가 병행돼야 한다”고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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