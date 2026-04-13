BBQ, 3월 한 달간 치킨 2,000마리 나눔

기업 제너시스BBQ 그룹(회장 윤홍근)은 지난 3월 한 달 동안 사회공헌 프로그램을 통해 전국 각지에 총 2,000마리의 치킨을 지원했다고 밝혔다.

이번 활동은 봄철 야외활동이 늘어나는 시기를 고려해, 지역사회 구성원들의 일상 회복과 정서적 활력을 돕는 데 초점을 맞춰 진행됐다.

특히 ‘패밀리와 함께하는 치킨릴레이’는 서울과 경기, 대전, 전남 신안, 경북 포항 등 다양한 지역에서 운영되며 지역아동센터와 생활복지시설 등에 1,000마리의 치킨을 전달했다. 가맹점주(패밀리)가 직접 참여하는 방식으로 진행돼 지역사회와의 접점을 넓히는 계기가 됐다는 설명이다.

이와 함께 치킨대학을 기반으로 한 ‘착한기부’ 프로그램도 병행됐다. 경기도 광주·성남·하남 일대 홀몸어르신과 장애인 복지시설을 대상으로 추가로 1,000마리의 치킨이 제공됐다. 해당 활동은 교육생과 임직원이 함께 참여하는 조리 재능기부 형태로 운영되고 있다.

BBQ 측은 치킨대학 인프라를 활용한 이 같은 방식이 단순 후원을 넘어, 기업의 본업과 사회적 책임을 결합한 ESG 실천 사례로 이어지고 있다고 설명했다.

이외에도 최근에는 ‘찾아가는 치킨릴레이’를 통해 사회복지시설 성애원을 방문, 황금올리브치킨 닭다리와 사이드 메뉴로 구성된 80인분을 별도로 전달한 바 있다.

BBQ 관계자는 “계절 변화로 활동량이 늘어나는 시기에 맞춰 지역사회 이웃들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 이번 프로그램을 운영했다”며 “앞으로도 가맹점과 함께하는 사회공헌 활동을 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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