슈주 동해, 첫 정규에 담은 ‘올라운더’ 자신감

그룹 슈퍼주니어(SUPER JUNIOR) 동해(DONGHAE)가 올라운더 역량을 펼친다.

동해는 13일 공식 SNS 채널을 통해 첫 번째 정규앨범 ‘ALIVE(얼라이브)’의 하이라이트 메들리를 공개했다.

공개된 영상에는 더블 타이틀곡으로 선공개됐던 ‘Good Day(굿 데이) (Feat. 박재범, 1iL)’와 ‘해 떴네’를 포함한 수록된 전곡 음원 일부가 흘러나와 컴백 기대감을 높였다.

이번 앨범에는 더블 타이틀곡을 비롯해 ‘ALIVE (SKIT)(얼라이브 (스킷))’, ‘EAST COAST(이스트 코스트)’, ‘RACE(레이스)’, ‘HELP(헬프)’, ‘ROCKET(로켓)’, ‘Goodbye(굿바이) (Feat. TABLO)’, ‘TOO LATE(투 레이트)’, ‘FLOWER(플라워)’, ‘TO YOU (SKIT)(투 유 (스킷))’, ‘HBD(해피벌스데이)’, ‘BEAUTIFUL(뷰티풀)’까지 팝, 힙합, 록, 발라드 등 다채로운 장르의 13곡이 수록됐다.

동해는 수록된 13곡 중 11곡의 작사와 작곡에 참여해 싱어송라이터의 역량을 발휘했다. 사랑과 이별, 위로와 축하, 감사 등 긴 여정 속에서 느끼는 다양한 감정을 통해 ‘올라운더 아티스트’의 존재감을 선명하게 각인시킬 전망이다.

데뷔 첫 솔로 정규앨범을 자신만의 색깔로 채운 동해는 5월 서울을 시작으로 타이베이, 홍콩, 오사카, 도쿄, 가오슝, 마카오까지 아시아 7개 도시에서 첫 솔로 콘서트 투어를 개최하며 열기를 이어간다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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