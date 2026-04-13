“이렇게 예뻐도 돼?” 권나라, 비현실 미모 폭발…독보적 분위기 [스타★샷]

사진 = 권나라 SNS 계정

배우 권나라가 자연스러운 일상 사진으로 눈길을 끌었다.

권나라는 지난 12일 자신의 SNS를 통해 “No reason just happy(이유없이 그냥 행복해)”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 권나라 SNS 계정

사진 = 권나라 SNS 계정

공개된 사진에서 권나라는 베트남 호이안의 거리와 시장을 거닐며 한가로운 시간을 즐기는 모습이다. 특히 긴 머리를 과감히 자르고 턱선까지 오는 단발로 변신한 그는 한층 또렷해진 이목구비와 작은 얼굴 라인을 더욱 돋보이게 했다.

사진 = 권나라 SNS 계정

사진 = 권나라 SNS 계정

또한 어깨 라인이 드러나는 블랙 슬립 원피스를 통해 세련되면서도 청순한 무드를 동시에 드러냈고, 여기에 양말과 샌들을 더해 위트 있는 포인트 스타일링을 완성했다.

한편 권나라는 2012년 그룹 헬로비너스로 데뷔한 뒤, 2017년 드라마 수상한 파트너를 통해 본격적인 배우 활동을 시작했다. 이후 ‘나의 아저씨’, ‘닥터 프리즈너’, ‘이태원 클라쓰’, ‘암행어사: 조선비밀수사단’, ‘불가살’, ‘야한 사진관’ 등 다양한 작품에 출연하며 연기 스펙트럼을 넓혀왔다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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