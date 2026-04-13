DKZ ‘더 디너’…“3년만에 팬콘, 동아리들과 함께해 행복”

그룹 DKZ(디케이지)가 팬들에게 세상 단 하나뿐인 '만찬'을 선물했다.

DKZ는 지난 11~12일 서울 서대문구 이화여자대학교 ECC 삼성홀에서 팬콘서트 '2026 DKZ FAN-CON 'THE DINNER''(이하 'THE DINNER')를 개최했다.

'THE DINNER'는 DKZ의 미니 3집 'TASTY'의 콘셉트를 확장한 팬콘서트다. DKZ는 무대, 토크, 이벤트가 조화롭게 어우러진 풍성한 '만찬' 같은 공연을 준비했다.

'LUPIN', '호랑이가 쫓아온다 (Uh-Heung)', 'Like a Movie', 'Replay My Anthem' 등 대표곡 무대를 잇달아 꾸미며 팬들의 뜨거운 함성과 환호를 이끌었다. DKZ표 청량하면서도 카리스마 넘치는 퍼포먼스가 이어지며 한순간도 눈을 뗄 수 없게 했다.

양일간 커버곡 세트리스트에 변주를 줘 특별한 순간을 선사했다. H.O.T.의 'Candy (캔디)'와 티아라(T-ara)의 'Bo Peep Bo Peep' 커버 무대에서는 스타일링까지 완벽 소화하며 다채로운 매력을 입증했다. 또한 게임, 챌린지 등 팬들과 적극 소통할 수 있는 코너들로 현장 열기를 한층 끌어올렸고, 공연 종료 후에는 하이터치 이벤트까지 진행하며 밀도 높은 교감을 나눴다.

팬콘서트를 성공적으로 마친 DKZ는 "3년 만에 팬콘서트를 진행해서 더 뜻깊었다. 동아리(팬덤명)들과 함께 가까이에서 호흡하며 무대를 할 수 있어서 행복했다"라는 소감을 전했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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