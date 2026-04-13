초기 비용 없앴다…롯데렌터카, 한정 수량 프로모션 진행

롯데렌탈(대표이사 사장 최진환)의 렌터카 브랜드 롯데렌터카가 제네시스 차량 장기렌트 시 첫 3개월 대여료를 면제하는 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

대상 차종은 제네시스 G80, GV80, G90으로 개인 및 개인사업자, 법인 고객 모두 계약할 수 있다. 대여 기간 48개월·60개월 중 첫 3개월을 대여료 없이 이용할 수 있다. 물량 소진 시까지 한정 수량으로 진행된다.

멤버십 혜택도 있다. G80, GV80 계약 고객에게는 프리미엄 멤버십이, G90 계약 고객에게는 프레스티지 멤버십 혜택이 제공된다. 롯데스카이힐CC 제주 이용권, 렌터카 이용권, 롯데리조트 제주 아트빌라스 숙박권 등 골프·렌터카·숙박 혜택을 받을 수 있다.

제네시스와 같은 프리미엄 차량을 장기렌터카로 이용할 때 가장 큰 장점은 초기 비용 부담이 없다는 점이다. 신차 구매 시 발생하는 취·등록세, 자동차세 등 세금과 보험료가 월 대여료에 포함돼 있어 따로 납부할 필요가 없다. 전문 정비사가 차량이 주차된 곳으로 직접 방문해 정비를 진행하는 것도 강점이다. 엔진오일 무료 교체, 배터리·부동액·워셔액·브레이크 패드 점검 등 8개 항목을 주기적으로 관리한다. 고객은 선택하는 정비 상품에 따라 연 1회에서 12회까지 점검받을 수 있다.

예상치 못한 사고가 발생해도 보험료 할증 걱정이 없다. 렌터카 회사 명의로 보험이 가입되기 때문에 개인 자동차 보험료에 영향을 주지 않는다. 또 금융상품이 아닌 만큼 개인 대출 한도에도 영향이 없다. 사업자라면 연 1500만원까지 비용 처리가 가능해 절세 혜택도 챙길 수 있다.

롯데렌탈은 업계 최고 수준의 차량 관리 및 정비 서비스를 제공하는 신차 장기렌터카를 법인 고객 대상 비즈카(Biz car)와 개인 고객 대상 마이카(My car)로 구분해 운영하고 있다. 비즈카에는 법인 차량 운영 효율화를 위한 비즈니스 차량 관리 전문 솔루션 ‘커넥트프로’가 제공되며, 마이카에는 차량 방문 정비 서비스와 멤버십 서비스가 기본으로 포함돼 있다.

프로모션 관련 자세한 내용은 롯데렌터카 홈페이지와 앱에서 확인할 수 있다.

롯데렌터카 관계자는 “고객들이 보다 쉽게 현대자동차그룹의 프리미엄 브랜드를 이용할 수 있도록 마련한 프로모션”이라며 “초기 비용 부담 없이 제네시스 인기 모델을 경험하며 롯데렌터카만의 차별화된 멤버십 혜택과 서비스를 누리시길 바란다”고 말했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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