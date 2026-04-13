쿨 이재훈 전국투어 매진행렬…‘고막남친’ 출연 이후 관심 UP

쿨(COOL) 이재훈의 전국투어콘서트 ‘2026 THE 이재훈 - Come on’이 연일 매진 행렬을 기록하고 있다.

지난 2월부터 시작으로 전국투어 콘서트를 펼치고 있는 쿨의 이재훈은 최근 출연한 KBS2 ‘더 시즌즈’ 성시경의 고막남친의 무대가 기폭제가 돼 방송 직후 예매 사이트 접속자가 크게 늘어났다. 주요 지역 공연 티켓이 빠르게 소진되는 등 이재훈을 향한 대중의 높은 관심을 입증했다.

방송에서 이재훈은 현역 아이돌을 방불케 하는 고도의 댄스 퍼포먼스를 완벽하게 소화하며 반전 매력을 선사했다. 그의 음악을 새로 접한 MZ세대까지 대거 가세하며 관객층이 한층 넓어진 모습을 보이고 있다.



현재 매진된 지역을 중심으로 팬들의 추가 공연 요청과 문의가 잇따르고 있으며 이재훈의 여전한 티켓 파워와 인기를 실감케 하고 있다.

공연 관계자는 “다양한 세대를 불문하고 소통하는 ‘현재진행형 레전드’ 이재훈의 모습을 보며 변치 않는 성원을 보내주시는 팬들께 진심으로 감사드린다”고 팬들에게 고마움을 전했다.

‘이재훈 열풍’을 이어가고 있는 전국투어 콘서트 ‘2026 THE 이재훈 - Come on’은 오는 7월까지 전국 주요 도시에서 펼쳐질 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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