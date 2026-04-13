‘1628만의 남자’ 박지훈, MV도 영화처럼

가수 겸 배우 박지훈이 감각적인 새 앨범으로 가요계에 복귀한다.

박지훈은 13일 0시 소속사 YY엔터테인먼트 공식 SNS 계정을 통해 첫 번째 싱글 앨범 ‘RE:FLECT(리플렉트)’의 타이틀곡 ‘Bodyelse(바디엘스)’ 첫 번째 뮤직비디오 티저 영상을 게재했다.

공개된 영상은 옥상 주차장에서 의문의 상자를 들고 이동하는 박지훈의 모습으로 시작됐다. 어딘가를 향해 급히 달려가는 그의 긴박한 움직임에 이어, 동일한 공간 속 여러 명의 박지훈이 원형 구조를 따라 반복적으로 움직이는 장면이 펼쳐지며 미장센 넘치는 연출을 완성했다.

이어 어두운 공간 속 손전등 하나에 의지해 무언가를 추적하는 박지훈의 모습과 건물의 일부가 무너져 내리는 장면이 교차되며 팽팽한 긴장감을 선사했다. 영상 말미에는 그가 의문의 상자를 열어보는 듯한 모습으로 마무리돼 뮤직비디오 본편에 숨겨진 서사에 대한 궁금증을 자아냈다. 특히 세련된 연출과 함께 흘러나온 몽환적인 멜로디는 짧지만 강한 잔상을 남기며 신보에 대한 기대감을 더했다.

오는 29일 오후 6시 발매되는 박지훈의 첫 번째 싱글 앨범 ‘RE:FLECT’의 타이틀곡 ‘Bodyelse’는 몽환적인 신시사이저 사운드와 감각적인 기타 리프가 어우러진 미디엄 팝 댄스 곡이다. 익숙한 일상에서 시작된 낯선 감정, 그리고 그 감정의 이름이 결국 ‘너’였음을 깨닫는 찰나의 순간을 박지훈만의 섬세한 감성으로 녹였다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]