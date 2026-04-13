김고은vs김재원, 붕어빵 전쟁…로맨스 시작부터 ‘삐걱’

김고은, 김재원이 예측불허 ‘혐관 로맨스’를 시작한다.

티빙 오리지널 ‘유미의 세포들 시즌3’ 제작진은 1, 2회 공개를 앞둔 13일 유미(김고은 분)와 순록(김재원 분)의 유쾌발랄한 붕어빵 쟁탈전 현장을 포착한 스틸컷을 공개했다. 붕어빵을 사이에 둔 두 사람의 표정 대비가 웃음을 유발한다.

공개된 사진 속 유미와 순록이 딸기 슈크림 붕어빵을 한아름 챙긴 분위기가 호기심을 자극한다. 먼저 늦은 밤 붕어빵 한가득 들고 있는 순록에게 두 손을 공손히 모아 말을 건네는 유미의 표정이 심상치 않다. 침착하고 이성적인 순록의 감정의 변화가 느껴지지 않는 얼굴과 어찌된 영문인지 실망한 유미의 대비되는 표정은 두 사람 사이 무슨 일이 벌어지는 것인지 궁금증을 자아낸다.

이어진 사진에서는 반대로 붕어빵을 한가득 차지한 유미와 그런 유미를 보고 놀라는 순록에게서 붕어빵을 두고 두 사람이 쟁탈전을 벌이고 있음을 짐작게 하며 웃음을 안긴다.

유미의 세포들 시즌3 제작진은 “유미의 평온한 일상을 흔드는 남자 순록이 등장하면서 유미의 세포마을에서 한바탕 소동이 벌어진다”라면서 “여전히 사랑이 어려운 유미와 집돌이 원칙주의자 순록의 시작부터 심상치 않은 혐관 로맨스를 기대해 달라”고 전했다.

유미의 세포들 시즌3는 오늘부터 매주 월요일 오후 6시 티빙에서 2회씩 독점 선공개되며, tvN에서는 매주 월, 화 오후 8시 50분에 1회씩 방송된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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