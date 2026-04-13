데뷔의 꿈 현실로…모디세이, 오늘(13일) 데뷔곡 ‘HOOK’ 발표

신인 보이그룹 MODYSSEY(모디세이)가 오늘(13일) 가요계에 데뷔한다.

MODYSSEY는 13일 오후 6시 데뷔 싱글 ‘1.Got Hooked: An Addictive Symphony’를 발매하고 본격적인 활동에 돌입, 긴 여정 끝에 이뤄낸 꿈의 시작을 알린다. Mnet ‘보이즈 2 플래닛’과 ‘플래닛C : 홈레이스’까지, 두 번의 오디션을 거치며 치열한 경쟁을 통과한 이들은 어렵게 데뷔 기회를 거머쥔 만큼, 새로운 출발을 향한 기대감이 그 어느 때보다 높아지고 있다.

그간 오디션 과정을 통해 이미 글로벌 팬층을 구축한 그룹이다. 나아가 데뷔 전부터 Mnet 리얼 버라이어티 ‘SAY SAY MODYSSEY’를 통해 무대 밖 자연스러운 매력과 끈끈한 팀워크를 보여주며 성장 서사를 쌓아왔다.

최근 공개된 타이틀곡 ‘HOOK(훜)’ 뮤직비디오 티저 2종과 콘셉트 콘텐츠 등 다양한 콘텐츠를 통해 강렬한 퍼포먼스와 독창적인 팀 컬러를 예고하며 기대를 끌어올렸다. 무엇보다 ‘HOOK(훜)’은 스트레이 키즈의 프로듀싱팀 3RACHA가 참여한 곡으로, 중독성 강한 멜로디와 에너지 넘치는 퍼포먼스를 앞세워 강렬한 첫인상을 남길 것으로 기대된다.

앞서 MODYSSEY는 ‘SAY SAY MODYSSEY’를 통해 “서로 함께라면 두렵지 않다. 우리가 얼마나 잘할 수 있는지 꼭 보여주자”는 각오를 전하며 팀으로서의 단단한 결속력과 자신감을 드러낸 바 있다. 두 번의 오디션을 거쳐 원팀이 된 만큼, 데뷔와 동시에 더욱 큰 공감과 응원을 이끌어낼 것으로 보인다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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