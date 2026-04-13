깊어진 주름만큼 커진 자책…짧은 봄, 위성우 감독의 회고 “전적으로 내 잘못, 승리 다시 익숙해지겠다”

“제 잘못입니다.”
우리은행은 12일 아산이순신체육관에서 BNK금융 2025~2026 여자프로농구(WKBL) 플레이오프(PO·5판 3선승제) KB국민은행과의 3차전에서 55-81로 패배했다. 앞서 2패를 허용한 우리은행은 시리즈 3연패로 봄 농구 여정에 마침표를 찍었다.
없는 살림으로 어렵게 PO 무대까지 올라왔다. 세키 나나미를 비롯해 한엄지, 이명관, 이다연, 이민지 등 주요 자원이 잇따라 이탈하면서 전력이 반으로 줄었다. PO 역시 7~8명의 가용인원으로 어렵게 버텨냈다. 위성우 우리은행 감독은 “고생했다는 취지에서 경기 후 미팅이 길어졌다. 정말 어려운 시즌이었다. 감독 생활 중에 이렇게 부상 선수가 많이 나온 것도 처음이었다”고 돌아봤다.
낯선 현실이다. 우리은행은 위 감독이 부임한 2012~2013시즌부터 올 시즌까지 단 한 번도 PO 진출에 실패한 적 없는 농구 명가다. 챔피언결정전 우승만 8회다. 위 감독 역시 숱한 위기와 고비를 넘겨왔지만, 올 시즌처럼 잇따른 부상에 속수무책으로 흔들린 건 처음이다. PO 진출 역시도 쉽지 않았다. 자책감이 밀려드는 배경이다.
위 감독은 “정말 힘들었다. 정규리그 막판에 (이)민지도 다치지 않을 수 있었는데 다쳤다. 내가 시즌 플랜을 잘못 짜면서 일어난 일이다. PO에서도 부상자가 추가로 나올까 조바심이 들기도 했다. 김단비도 나이가 있는데 몸 상태가 좋지 않았다. 혼자 PO를 다 짊어질 수 없다”며 “우리은행이 승리가 익숙한 팀이지만, 이렇게까지 된 건 전적으로 내 잘못”이라고 전했다.
멋진 농구를 보여주지 못한 상황 역시 마음이 좋지 않다. 위 감독은 “여자농구의 꽃인 플레이오프에서 일방적으로 져서 죄송하다. 팀 사정이 이렇다. 경기에 선발로 나선 베스트5도 사실은 베스트5가 아니었다”면서 “그래도 PO까지 온 건 선수들 덕분이다. 힘들었을 선수들에게 고생했다고 말해주고 싶다. 다음 시즌에는 승리가 다시 익숙해질 수 있도록 하겠다. 올 시즌으로 배우는 부분도 있었다”고 말했다.
부상자 속출에 따른 팀의 눈물, 적장도 깊게 공감하는 바다. 승장 김완수 KB 감독은 “위성우 감독님을 비롯한 코칭스태프분들, 선수들에게 고생했다는 말을 전하고 싶다”고 마음을 전했다.
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