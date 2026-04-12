‘김무열♥’ 윤승아, 11년 만에 다시 입은 웨딩드레스…여전한 미모 ‘감탄’

사진 = 윤승아 SNS 계정

배우 윤승아가 웨딩드레스를 다시 입은 근황을 공개했다.

윤승아는 12일 자신의 SNS에 여러 장의 웨딩드레스 사진을 게재했다.

사진 = 윤승아 SNS 계정

사진 = 윤승아 SNS 계정

공개된 사진 속 윤승아는 웨딩드레스를 입고 단정하면서도 맑은 분위기를 자아냈다. 자연스럽게 연출한 헤어와 차분한 메이크업이 어우러지며 청초한 매력을 더했고, 군더더기 없는 실루엣과 변함없는 동안 비주얼이 시선을 사로잡았다.

앞서 이날 윤승아는 유튜브 채널을 통해 ‘화제의 11주년 웨딩촬영. 드레스 투어 같이 하실래요’라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에서 그는 “웨딩드레스를 입어보러 왔다. 11년 만에 입어보는 거라 어색하다”고 말하며 설렘을 드러냈다.

이어 “결혼할 때는 43kg였는데 지금은 거의 50kg에 육박한다”며 솔직한 고민을 털어놓는가 하면, “스몰 웨딩이었는데 가격은 스몰이 아니었다”고 밝혀 웃음을 자아냈다. 또한 “드레스와 스드메는 심플하게 하고, 대신 야외 결혼식이라 장소에 더 신경을 썼다”고 당시를 회상했다.

한편 윤승아는 배우 김무열과 2012년 공개 연애를 시작해 2015년 결혼했으며, 2023년 아들을 출산했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]