아나운서 출신 방송인 김소영이 둘째 출산 후 SNS를 중단했던 속사정을 고백했다.

김소영은 11일 소셜미디어를 통해 '무엇이든 물어보세요'를 진행하며 팬들과 소통에 나섰다.

김소영은 "너무 걱정시켰죠. 미안”이라며 하루 동안 소식이 없었던 이유를 직접 설명했다.

김소영은 "매일 무물(무엇이든 물어보세요)을 열어두니 사라지면 걱정하는데, 어제 아기가 황달 수치가 튀어서 지켜보느라 못 열었다"며 "다행히 이제 괜찮아졌다. 걱정시켜서 미안하다"고 했다.

그러면서 "다들 놀라게 한 것 같다. 연락도 DM도 엄청 오고 그랬다"며 "다들 기다려줘서 고맙다"라고 전했다.

이와 함께 김소영은 “그저께인가 거울을 봤는데 너무 붓고 나의 모습이 엉망이라 슬퍼서 좀 울뻔 함”이라고 출산 후 고충을 털어놨다.

김소영은 2017년 아나운서 출신 방송인 오상진과 결혼했다. 두 사람 모두 MBC 출신이다. 이들은 2019년 첫째 딸을 얻었다. 최근 둘째 아들을 품에 안았다.

<뉴시스>

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