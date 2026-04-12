“동네 이웃들이 백댄서”…이도진, 80대 할머니들과 만든 ‘눈물바다’ 무대 비결

무대를 빛나게 해 준 할머니들과 인증샷을 찍은 이도진. 사진=이도진 인스타그램, MBN

가수 이도진이 ‘무명전설’ 데스매치에서 거둔 압도적 승리의 비하인드를 공개하며 팬들에게 깊은 울림을 선사했다.

이도진은 지난 10일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “무명전설 데스매치를 준비하며 우리 동네 할머니들을 직접 모시고 다니며 함께 무대를 만들었다”는 글과 함께 현장 사진을 게재했다.

지난 8일 방송된 MBN ‘무명전설’ 7화에서 이도진은 라이벌 정윤영과 운명의 1대1 데스매치를 펼쳤다. 이날 무대의 백미는 마지막에 등장한 이도진의 실제 이웃 할머니들이었다. 할머니들과 함께 어우러진 진정성 넘치는 퍼포먼스는 현장을 눈물과 환희로 가득 채웠고, 결국 이도진은 프로단 11대 4, 국민 프로단 131대 69라는 압도적인 점수 차로 승리를 거머쥐었다.

이도진은 게시물을 통해 “처음엔 나이 때문에 많이 망설이셨지만, 연습할수록 누구보다 열정적이셨고 결국 무대에서 빛나셨다”며 함께해 준 할머니들에게 공을 돌렸다. 이어 “나이는 도전을 막는 장애물이 아니라 감동을 더 크게 만드는 숫자였다. ‘우리도 아직 젊다’는 마음을 담아 만든 무대가 결국 승리로 이어졌다”고 소회를 밝혔다. 그는 또한 “용기 내 함께해주신 우리 동네 할머니들께 진심으로 감사드린다. 진짜 오늘이 가장 젊은 날이었다”고 덧붙이며, 무대 위 주인공이었던 할머니들을 향한 예우를 잊지 않았다. 공개된 사진 속에서 이도진과 할머니들은 환한 미소를 지으며 무대 준비 과정에서 쌓인 돈독한 유대감을 증명했다.

감동의 무대로 화제를 모으고 있는 이도진이 출연하는 MBN ‘무명전설’은 매주 수요일 오후 9시 40분에 방송된다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]