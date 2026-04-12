손담비, ♥이규혁과 딸 첫돌…행복 넘친 돌잔치 현장

사진 = 손담비 SNS 계정

가수 겸 배우 손담비가 첫돌을 맞은 딸을 향해 깊은 애정을 드러냈다.

손담비는 11일 자신의 SNS에 “사랑하는 해이야, 네가 우리 곁에 온 지 1년, 이 세상이 얼마나 더 따뜻하고 환해졌는지 몰라”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 = 손담비 SNS 계정

사진 = 손담비 SNS 계정

공개된 사진에는 딸의 돌잔치 현장이 담겼다. 손담비는 남편 이규혁, 딸 해이와 함께 한복을 곱게 차려입고 환한 미소를 짓고 있다. 서울의 한 호텔에서 열린 돌잔치에는 꽃과 과일로 꾸며진 테이블과 화려한 장식이 더해져 눈길을 끈다.

특히 손담비와 이규혁은 딸을 품에 안은 채 행복한 표정을 짓고 있어 따뜻한 가족 분위기를 자아낸다.

손담비는 “너의 웃음, 작은 발걸음, 모든 순간이 엄마 아빠에게는 기적이야”라며 “앞으로도 네 꿈을 펼쳐나가는 모든 날을 엄마 아빠가 응원할게, 사랑하고 또 사랑해, 생일 축하해”라고 애정을 드러냈다.

이어 돌잔치에 참석한 지인들에게 “오늘 첫 생일을 축하해 주신 모든 소중한 분, 한 분 한 분께 깊은 감사를 드립니다”라며 “여러분의 따뜻한 마음이 해이의 삶에 큰 축복으로 남을 거예요”라고 고마움을 전했다.

한편 손담비는 2022년 5월 스피드스케이팅 전 국가대표 이규혁과 결혼했으며, 지난해 4월 딸을 출산했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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