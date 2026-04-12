옥주현, 공연 중 넘어져 부상…“긴급 처치로 붓기 막았다”

사진 = 옥주현 SNS 계정

가수 겸 뮤지컬 배우 옥주현이 공연 중 겪은 뜻밖의 사고와 부상 소식을 전했다.

옥주현은 12일 자신의 SNS를 통해 “광양에서 함께한 안나 카레니나. 어제 커튼콜에서 정말 깜짝 놀랐다. 마치 야구경기장에 온 것만 같았다”며 뜨거웠던 공연 소감을 밝혔다.

하지만 화려한 무대 뒤에는 아찔한 순간이 있었다. 그는 “1막 중반 광광퀵체인지 끝나자마자 너무나 크게 넘어져서 일어날 수가 없었다”고 당시 상황을 전해 팬들을 놀라게 했다. 이어 “곁에서 도와주고 힘이 되어 준 동료들에게 너무나 고맙다”고 덧붙이며 끈끈한 팀워크를 전했다.

다행히 현재 상태는 호전된 것으로 보인다. 옥주현은 “일어났는데 어제 긴급 처치를 잘 받은 덕분에 붓지 않았다”고 전했다. 또한 그는 “사고 후에 똑똑한 긴급 처치가 중요하다” 며 팬들에게 관련 팁을 전하는 여유도 보였다.

공개된 사진 속 옥주현은 강렬한 드레스를 입고 무대 위 우아한 자태를 드러내는 한편, 부상 부위에 압박 밴드를 착용한 모습으로 당시의 긴박했던 상황을 전했다.

한편 옥주현은 뮤지컬 ‘안나 카레니나’ 를 비롯한 다양한 작품에서 독보적인 가창력과 연기력을 선보이며 활발한 활동을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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