“벌써 6번째 재계약” 신봉선, 광고주가 절대 못 놓는 ‘다이어트 아이콘’ 품격

신봉선이 조동아리에서 다이어트를 주제로 토크를 진행했다. 출처=유튜브 채널 ‘조동아리’ 영상 캡처

개그우먼 신봉선이 3년째 탄탄한 몸매를 유지하며 '다이어트 아이콘'으로서의 면모를 과시했다.

지난 12일 유튜브 채널 조동아리에는 ‘상상도 못한 열애설의 정체ㅣ김수용을 당황시킨 신봉선의 깜짝 고백’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 방송에는 김용만, 김수용, 지석진과 함께 신봉선이 출연해 솔직담백한 토크를 선보였다.

특히 눈길을 끈 것은 신봉선의 철저한 자기관리였다. 현재 다이어트 보조제 모델로 활동 중인 그는 “광고 계약을 6번 연장하며 3년째 지속하고 있다”고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 이에 지석진은 “우리 와이프도 네가 광고하는 제품을 샀다”며 신봉선의 남다른 광고 효과를 증언했다. 신봉선은 다이어트를 결심하게 된 가슴 아픈 비화도 공개했다. 그는 “약 8년 전 갑상선 기능 저하증 판정을 받았다. 살이 잘 찌는 체질이 됐고, 어느 날 자신을 놓아버렸더니 4년 만에 15kg이 찌더라”고 회상했다. 이어 “무리한 감량보다는 요요 없이 건강하게 생활 습관을 바꾸고 싶었을 때 마침 광고 제안이 왔고, 그 진정성이 잘 맞았다”고 설명했다.

그는 광고 모델로서의 남다른 책임감도 드러냈다. 신봉선은 “요요가 와도 위약금을 물어야 하는 조항은 없다. 하지만 광고 모델로 활동하는 동안에는 스스로 그 몸을 유지하고 싶었다”며 6회 연속 재계약의 비결이 철저한 자기관리에 있음을 시사했다.

신봉선이 꼽은 다이어트의 장점은 체질 개선, 피부톤 보정, 건강한 신체 등 세 가지다. 그는 식단 관리의 중요성을 인정하면서도 “먹는 즐거움을 놓고 싶지 않아 운동을 더 열심히 한다”며 자신만의 소신을 밝혔다.

실제로 신봉선은 4년째 아침 수영을 거르지 않는 ‘수영 마니아’다. 또한 발레를 병행하며 유연성을 기르고 있다. 현장에서 능숙하게 다리를 찢고 ‘아라베스크’ 자세를 선보인 그는 “다른 분들은 여리여리한데 나만 ‘마라도나’ 같다”며 특유의 유머 감각으로 현장을 웃음바다로 만들었다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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