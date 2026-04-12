“용사님 모험 떠날 준비 되셨나요?”

“20년 전 처음 메이플스토리를 플레이했을 때 주황버섯을 잡고, 빨간포션으로 체력을 회복하던 기억이 납니다. 현실에서 빨간포션을 음료로 마실 줄은 몰랐네요. 주황버섯을 모티브로 한 모자도 너무 귀여워서 구매했습니다.”

아이와 함께 찾은 방문객이 매직캐슬 왼편의 메이플 아일랜드 존을 감상하고 있다. 정희원 기자

◆매직캐슬 왼편에 펼쳐진 ‘메이플 세계관’



롯데월드에 메이플스토리 세계관이 상륙했다. 롯데월드는 지난 3일 매직아일랜드에 약 600평 규모의 ‘메이플 아일랜드 존’을 새롭게 열었다. 2024년부터 약 2년에 걸쳐 조성된 야심작이다. 오는 6월 14일까지 메이플스토리 시즌 축제를 이어간다. 메이플스토리는 2003년 출시된 온라인 게임으로, 넥슨과 롯데월드는 게임 출시 23주년을 맞아 이러한 협업을 기획했다.



롯데월드의 상징인 매직캐슬을 기준으로 왼쪽은 아르카나의 숲과 정령 세계를 옮겨 놓은 메이플스토리 세계관이, 오른쪽에는 로티·로리의 동화 세상이 공존하는 구조로 재구성됐다. 메인 브리지는 헤네시스와 골렘의 사원으로 꾸며졌다. 매직캐슬 내부에도 메이플 세계관이 들어섰다. 2층은 ‘핑크빈 포털룸’과 ‘몬스터 상황실’로 꾸며졌고, 3층 입구는 프로젝션을 활용해 게임 속 포털처럼 연출됐다.

롯데월드 어드벤처 매직아일랜드 ‘메이플 아일랜드 존’ 전경. 롯데월드 제공

◆600평 매직아일랜드, 메이플스토리로 재구성

메이플 아일랜드는 메이플스토리의 대표 지역인 ▲헤네시스 ▲아르카나 ▲루디브리엄 등의 세계관을 현실 공간에 반영했다.



이곳을 찾은 방문객은 게임 속으로 들어온 플레이어가 된다. 놀이기구 안내원들은 고객을 ‘용사님’이라고 부른다. 이들이 입고 있는 ‘NPC(비플레이어 캐릭터)’ 점프수트가 눈에 띈다. 게임 속 용사님을 돕고, 퀘스트를 주던 NPC의 역할을 수행하는 것. 메이플스토리의 시그니처 캐릭터 주황버섯 모자를 쓴 사람도 보인다.

롯데월드 어드벤처의 메이플스토리 아일랜드 존 입구. 정희원 기자

신규 어트랙션 3종과 리뉴얼 어트랙션 1종, 메이플스토리 IP를 적용한 식음(F&B) 시설, 상품점, 포토존 등을 한데 묶어 몰입형 테마 공간으로 구성했다. 이해열 롯데월드 마케팅부문장은 “메이플 아일랜드는 기존 협업과 달리 여러 시설과 공간 전체를 게임 세계관으로 구현한 첫 사례라는 점에서 의미가 크다”고 설명했다.



지난 7일 찾은 현장은 평일 낮이라고 보기 어려울 정도로 붐볐다. 커플, 20대 대학생, 아이와 부모가 함께 찾은 가족, 외국인 관광객이 메이플 아일랜드를 가득 채웠다.

실내 어드벤처 만남의 광장에 마련된 ‘메이플스토리 캐릭터 만들기’ 코너. 정희원 기자

◆놀이기구부터 굿즈까지… 공간 전체가 ‘게임 맵’

메이플 세계관은 실내 어드벤처 만남의 광장에 마련된 ‘메이플스토리 캐릭터 만들기’에서부터 시작된다. 이 체험존 앞에서는 스마트폰으로 무언가 열심히 하는 사람들이 보인다. QR코드에 접속해 전신사진을 찍고, 게임 캐릭터를 만들듯 얼굴과 머리, 의상을 꾸민 뒤 이름을 입력하면 이용자가 만든 캐릭터가 대형 스크린에 떠오른다. 이용자가 콘텐츠의 소비자에 머무르지 않고 직접 세계관의 일부가 되도록 한 장치다.

메이플 세계관으로 변신한 매직 아일랜드. 커플이 기념사진을 남기고 있다. 정희원 기자

캐릭터를 만들어본 뒤에는 매직캐슬로 향한다. 매직캐슬 옆으로 연보라, 노랑, 핑크, 민트 등 알록달록한 색채가 눈길을 끈다. 아직 벚꽃이 떨어지지 않아 한층 화사하다.

이곳에 들어선 신규 시설은 ▲스톤 익스프레스 ▲에오스 타워 ▲아르카나 라이드 등 3종이다. 기존 시설 ‘자이로 스핀’도 메이플스토리 세계관을 입혀 리뉴얼했다. 자이로 스핀을 제외한 신규 어트랙션은 ‘놀이기구 초보자’들도 안심하고 즐길 수 있으니 도전해 보시길.

게임 속 NPC인 ‘돌의 정령’을 모티브로 차량을 디자인한 ‘스톤익스프레스’. 롯데월드 제공

방문객이 신규 어트랙션 스톤 익스프레스 탑승 차례를 기다리고 있다. 정희원 기자

우선, 스톤 익스프레스는 아르카나의 돌의 정령 콘셉트를 반영한 패밀리형 롤러코스터다. 메이플 아일랜드 전체를 크게 감싸듯 두 바퀴 도는 구조다. 2회전 운행 방식이다. 롤러코스터 고수에게는 체험 강도가 과하지 않겠지만, 시각적인 만족감이 크다. 아이와 어른 모두 부담 없이 즐길 수 있다.

12m 높이에서 매직아일랜드를 조망할 수 있는 어트랙션 ‘에오스타워’. 정희원 기자

에오스 타워는 장난감 왕국 루디브리엄을 모티프로 한 드롭형 어트랙션이다. 약 12m 높이에서 상승과 하강을 반복한다. 마치 ‘둥기둥기’ 받는 듯한 경험을 할 수 있다. 꼭대기에는 메이플스토리 세계관의 보스 몬스터이자 인기 캐릭터인 ‘핑크빈’ 조형물이 자리하고 있다. 어린이나 드롭형 시설 초보 이용자도 비교적 편하게 접근할 수 있도록 설계됐다. 정상에 도달하는 순간 석촌호수와 롯데월드 일대를 한눈에 담을 수 있다.

정령의 나무를 중심으로 공간을 꾸린 ‘아르카나라이드’. 롯데월드 제공

아르카나 라이드는 정령의 나무를 중심으로 회전하는 가족형 시설이다. 외형만 보면 어린이용처럼 보이지만, 현장에서는 의외로 성인 이용객도 많다.



가장 극적인 변신은 기존 시설인 ‘자이로 스핀’에서 나타났다. 핑크빈을 전면에 내세운 핵심 시설로 재탄생했다. 기존 무채색 시설이 ‘핑크빛 레코드판 콘셉트’로 꾸며졌다. 중앙 조형물로 배치된 핑크빈은 기구가 회전할 때마다 서로 다른 표정을 보여주며 시각적 재미를 극대화한다.

핑크빈 모티브로 변신한 자이로스핀에 탑승한 고객들. 정희원 기자

핑크빈 모티브가 적용된 자이로스핀을 탑승한 고객들이 스트레스를 풀고 있다. 정희원 기자

메이플 세계관은 어트랙션 체험에서 끝나지 않는다. ‘메이플 스토어’와 ‘메이플 스위츠’가 기다린다. 게임 속 장난감 왕국 콘셉트의 루디브리엄은 기프트숍 ‘메이플 스토어’로 변신했다. 입장 대기만 10분 이상 걸릴 정도다. 안으로 들어가도 발 디딜 틈이 없다.

롯데월드에서만 구입할 수 있는 ‘주황버섯 인형 모자’, ‘돌의 정령 백팩’, ‘에오스타워 드링크 보틀’ 등을 만나볼 수 있다. 어트랙션을 즐기는 메이플스토리 캐릭터 키링도 눈길을 끈다. 일부 상품은 추가 발주까지 이어질 정도다.



식음 공간 역시 세계관 확장의 일부로 작동한다. ‘슬라임 크림 모찌’, ‘주황버섯 치즈빵’ 같은 몬스터 모양 간식뿐 아니라 게임 속 유저의 체력과 마나 회복을 돕는 빨간포션·파란포션 음료까지 나왔다. 빨간포션은 오미자맛, 파란포션은 레몬에이드맛이다.

루디브리엄 콘셉트를 접목한 기프트숍 매직 스토어 앞에 긴 줄이 늘어서 있다. 정희원 기자

굿즈숍 매직 스토어 안에서 고객들이 제품을 고르고 있다. 정희원 기자

테마파크 안에서만 살 수 있는 굿즈와 게임 속 아이템을 현실화한 식음 메뉴는 메이플스토리 팬은 물론 일반 방문객의 소비까지 자극하는 요소로 작동하고 있다. 롯데월드에 따르면 신규 어트랙션 3종이 문을 연 지난 3일 이후 첫 주말 기준 전체 입장객은 오픈 전 주 대비 약 20% 증가했다. 전년 동기와 비교해서도 약 5% 늘어났다.

롯데월드 관계자가 ‘에오스타워 드링크 보틀’을 소개하고 있다. 정희원 기자

◆23년 국민 게임의 저력… 부모는 향수, 아이는 호기심



강력한 IP는 가족 고객과 젊은 성인층을 테마파크로 향하도록 했다. 애초에 메이플스토리의 상징성을 무시할 수 없다. 2003년 출시된 메이플스토리는 2000년대 중후반 PC방 문화를 대표했던 국민 게임 가운데 하나다. 당시 10대였던 이용자들은 이제 30~40대가 됐고, 자녀와 함께 놀이공원을 찾는 부모 세대로 이동했다.



롯데월드 측 역시 이 지점을 전략적으로 겨냥했다고 소개했다. 실제 이번 메이플 아일랜드 오픈 이후 15~34세 ‘영 어덜트’와 0~14세·35~60세가 함께하는 패밀리 고객층이 동시에 증가했다고 설명했다.

메이플 스토리 속 캐릭터와 아이템이 특별한 메뉴로 변신했다. 마나를 회복시켜주는 파란 포션이 눈에 띈다. 정희원 기자

오성민 롯데월드 어트랙션개발팀 수석은 “메이플스토리는 20년 넘게 서비스되며 20~50대에 이르는 두터운 이용자층을 형성해온 게임”이라며 “자녀를 둔 부모 세대까지 아우르는 만큼, 이번 협업이 가족 고객 유입으로 이어질 수 있다고 본다”고 설명했다. 이어 “어린 자녀를 동반한 가족뿐 아니라 영 어덜트까지 아우르는 중”이라고 덧붙였다.



메이플 아일랜드의 인기는 해외 고객으로까지 이어지는 중이다. 개장 첫 주말 해외 입장객은 지난해 같은 요일 대비 약 14% 증가했다. 올해 1분기 전체 외국인 입장객도 전년 동기 대비 약 10% 늘었다. 국가별로는 대만과 중국 관광객 비중이 절반 이상을 차지하는 것으로 집계됐다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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