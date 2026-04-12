헤난 감독이 만들어낸 원팀 정신… 대한항공, 6번째 별 달았다

사진=김용학 기자

“한두 명에게 의존하고 싶지 않았습니다. 결국 팀을 완성했습니다.”

대한항공이 가장 높은 곳까지 비상했다. 강력한 엔진은 헤난 달 조토 감독이 빚어낸 원팀 정신이었다.

통산 6번째 별이다. 프로배구 대한항공은 지난 10일 인천 계양체육관에서 열린 현대캐피탈과의 진에어 2025~2026 V리그 남자부 챔피언결정전(5전3선승제) 최종전에서 세트 스코어 3-1로 승리하며 정상에 올랐다. 대한항공이 챔프전 우승을 차지한 것은 4연패를 일궈냈던 2023~2024시즌 이후 2년 만이다. 올 시즌 컵대회와 정규리그 1위에 이어 챔프전까지 제패하며 트레블도 달성했다. 2022~2023시즌 이후 3년 만이자 구단 역사상 2번째다.

위기를 극복하고 일궈낸 성과였기에 의미가 컸다. 대한항공은 지난 시즌 현대캐피탈의 기세에 눌려 정규리그 3위에 머물렀고, 챔프전에서도 패하며 우승을 내줘야 했다. 주전 세터 한선수는 40대에, 아웃사이드히터 곽승석과 미들브로커 김규민은 30대 후반 후반에 접어들면서 세대교체가 필요하다는 지적이 이어졌다. 여기에 걸출한 외국인 선수 영입에도 성공하지 못했다. 올 시즌을 앞두고 비관론이 우세했던 배경이다.

대한항공은 급진적으로 변화를 주기보다는 기존 전력으로 최적의 전술을 구축하는 동시에 임동혁, 정한용, 김민재 등 20대 중반의 선수를 중심으로 팀을 재편할 수 있는 전략가를 선임하는 데 방점을 뒀다. 사령탑 선임에 공을 들인 끝에 브라질 출신 명장 헤난 감독에게 손을 내밀었다.

헤난 감독은 이미 세계 배구계에서 전술가이자 세대교체에 강점이 있는 지도자로 통한다. 대한항공의 숙제를 누구보다 잘 이해한 헤난 감독은 크게 2가지를 강조했다. 고강도 체력 훈련과 전술적 원팀이었다. 헤난 감독은 “한두 명의 선수에게 의존해 승리하고 싶지 않았다”고 목소리를 높였다. 노쇠화라는 오명을 지우는 동시에 자연스러운 세대교체까지 가능한 치밀한 전략이었다.

물론 말처럼 쉽지 않은 것이 이 두 가지다. 하지만 대한항공에는 ‘베테랑 여우’ 한선수가 있었다. V리그 남자부 최고령인 한선수는 강도 높은 체력 훈련에 누구보다 적극적으로 임했다. 후배들이 혀를 내두를 정도였다. 최고참의 솔선수범으로 팀 전체 분위기가 바뀌었다.

시즌 초·중반 현대캐피탈에 밀려 리그 1위 자리를 내줬을 때도 흔들리지 않았다. 헤난 감독은 원팀을 완성하는 데 중점을 두고 차근차근 레이스를 조율했다. 4년 차 백업 리베로였던 강승일에게 주전 자리를 맡겼고, 챔프전을 앞두고 외인 교체를 단행하는 강수와 함께 임동혁을 주전 아포짓 스파이커로 기용했다. 준비되지 않았다면 꺼내 들 수 없는 카드였고, 결과적으로 모두 적중했다. 챔프전 2차전 인·아웃 판정 논란으로 팀이 흔들리던 순간에도, 다시 중심을 잡게 한 힘은 결국 ‘원팀’이었다.

이제 관심은 왕조 재건으로 쏠린다. 부임 첫해 트레블이라는 대업을 이끈 헤난 감독이 다시 한 번 왕조를 구축할 수 있을지 관심이 집중된다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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