러블리즈 출신 정예인, 다낭서 과감한 수영복 자태…탄탄 보디라인 ‘시선 집중’

그룹 러블리즈 출신 정예인이 과감한 수영복 패션으로 눈길을 사로잡았다.
정예인은 12일 자신의 SNS를 통해 “작년 겨울 다낭”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속 정예인은 베트남 다낭의 한 리조트 수영장에서 여유로운 시간을 보내고 있는 모습이다. 휴양지 특유의 여유로운 분위기 속에서 자연스럽게 휴식을 즐기는 모습이 눈길을 끈다.
특히 수영복을 입은 그는 군살 없는 매끈한 보디라인을 드러내며 시선을 사로잡았다. 탄탄한 라인과 균형 잡힌 실루엣이 돋보이며 건강미 넘치는 매력을 발산한다. 여기에 캡 모자와 선글라스를 매치해 세련되면서도 시크한 분위기를 더했고, 자연스럽게 늘어뜨린 긴 머리는 특유의 몽환적인 무드를 완성했다.
한편 정예인은 지난 2월 단독 공연 ‘숲세권 라이브 : 정예인 단독 공연 - 카렌듈라(Calendula)’를 성공적으로 개최하며 솔로 아티스트로서의 입지를 다진 바 있다.
한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]