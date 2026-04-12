러블리즈 출신 정예인, 다낭서 과감한 수영복 자태…탄탄 보디라인 ‘시선 집중’

사진 = 정예인 SNS 계정

그룹 러블리즈 출신 정예인이 과감한 수영복 패션으로 눈길을 사로잡았다.

정예인은 12일 자신의 SNS를 통해 “작년 겨울 다낭”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 정예인은 베트남 다낭의 한 리조트 수영장에서 여유로운 시간을 보내고 있는 모습이다. 휴양지 특유의 여유로운 분위기 속에서 자연스럽게 휴식을 즐기는 모습이 눈길을 끈다.

사진 = 정예인 SNS 계정

사진 = 정예인 SNS 계정

특히 수영복을 입은 그는 군살 없는 매끈한 보디라인을 드러내며 시선을 사로잡았다. 탄탄한 라인과 균형 잡힌 실루엣이 돋보이며 건강미 넘치는 매력을 발산한다. 여기에 캡 모자와 선글라스를 매치해 세련되면서도 시크한 분위기를 더했고, 자연스럽게 늘어뜨린 긴 머리는 특유의 몽환적인 무드를 완성했다.

한편 정예인은 지난 2월 단독 공연 ‘숲세권 라이브 : 정예인 단독 공연 - 카렌듈라(Calendula)’를 성공적으로 개최하며 솔로 아티스트로서의 입지를 다진 바 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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