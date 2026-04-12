양재웅, 환자 사망 논란 끝 병원 폐업…업무정지 종료 직후 문 닫아

정신건강의학과 전문의 겸 방송인 양재웅. 사진 = 뉴시스

정신건강의학과 전문의 겸 방송인 양재웅이 운영하던 병원이 환자 사망 사고 논란 이후 결국 폐업했다.

12일 경기 부천시보건소에 따르면 양씨가 운영하는 병원 측이 지난 1일 폐업을 신고했다. 폐업 당시 병원 내 입원 환자가 없어 별도의 전원 조치나 사전 고지 절차는 없었던 것으로 확인됐다.

해당 병원은 2010년 7월 부천에서 개원한 이 병원은 정신건강의학과를 비롯해 알코올중독치료 전문 의료기관으로 169병상을 갖추고 있었다.

그러나 2024년 이 병원에서 30대 여성 A씨가 사망한 사건과 관련해, 진료 과정에서 의료진의 무면허 의료행위(의료법 위반) 등이 적발되면서 병원은 업무정지 3개월 처분을 받았다. 이후 이의 제기 없이 지난 1월부터 3월까지 영업을 중단한 바 있다.

한편 양재웅은 방송 활동으로 대중에 알려진 인물로, 그룹 EXID 출신 하니와 결혼 계획을 발표했으나 사건 이후 결혼식을 연기하며 여론의 주목을 받았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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